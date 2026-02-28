La Top Spin Messina si assicura Frane Kojic fino al 2027

L'atleta croato entusiasta dopo la firma: "Giocare in Italia è una nuova esperienza positiva per me, atmosfera fantastica e lottiamo per il titolo"

La Top Spin Messina WatchesTogether è lieta di comunicare il rinnovo del contratto di Frane Tomislav Kojić che ha sottoscritto un nuovo accordo con il club valido fino al 30 giugno 2027. L’atleta croato difenderà i colori peloritani anche nella prossima stagione sportiva. Al debutto nel massimo campionato italiano di tennistavolo, è stato subito protagonista con il 75% di vittorie nelle partite fin qui disputate.

Classe, forza solidità e spirito di sacrificio: l’attaccante destro classe 1992, nativo di Zagabria, confermando le attese, si è rivelato uno dei pilastri della squadra che occupa attualmente la terza posizione in Serie A1. Impiegato in otto incontri in stagione il croato ne ha vinti sei in modo abbastanza netto, perdendone appena due di cui uno molto tirato al quinto set, settimana scorsa nella sfida con Servigliano contro De Saintilan.

Frane Tomislav Kojić si dice entusiasta dopo la firma: “L’accordo per il rinnovo del contratto è stato raggiunto molto rapidamente, credo con reciproca soddisfazione. Giocare in Italia è una nuova esperienza positiva per me e non vedo l’ora di affrontare ogni partita, soprattutto per la fantastica atmosfera che si respira e il fatto che la squadra stia lottando per il titolo, il che mi motiva sempre a raggiungere il massimo livello possibile e a dare il 100%, sia dentro che fuori dal campo”.

Il presidente Giorgio Quartuccio è felice e orgoglioso per l’intesa raggiunta: “Abbiamo voluto entrambi questo rinnovo, Frane si è dimostrato un atleta serio, ottimamente inserito in squadra e molto competitivo”.

