La Top Spin Messina sposa il progetto “Sport e Cultura per la Solidarietà”

Proposta promossa dal gruppo consiliare Basile Sindaco che vuole valorizzare il brand territoriale "Messina Città di Antonello"

MESSINA – La Top Spin Messina del presidente Giorgio Quartuccio è lieta di aderire al progetto “Sport e Cultura per la Solidarietà”, promosso dal gruppo consiliare Basile Sindaco, da un’idea del capogruppo Nicola Maddocco. Una proposta finalizzata a valorizzare il brand territoriale “Messina Città di Antonello” attraverso il coinvolgimento delle realtà sportive cittadine, professionistiche e dilettantistiche, su base volontaria, in un’iniziativa culturale e benefica in vista delle festività natalizie, tramite la realizzazione di maglie celebrative o l’apposizione di patch dedicate ai brand “Messina Città di Antonello” e “Visit ME”.

Le divise indossate dagli atleti durante le gare potranno essere successivamente messe all’asta su siti specializzati e piattaforme benefiche internazionali, con l’obiettivo di destinare il ricavato alle realtà del Terzo settore operanti nella città dello Stretto. Alla base c’è la forte volontà di creare una rete di collaborazione tra istituzioni, federazioni e società sportive, riconoscendo allo sport un ruolo fondamentale non soltanto sul piano agonistico, ma anche su quello sociale. L’intento è dunque fare squadra per Messina: unire la forza comunicativa dello sport, il valore della cultura e l’impegno verso chi ha più bisogno, trasformando il Natale in un’occasione di promozione della città e di solidarietà concreta. Una missione che vede anche la Top Spin Messina rispondere presente in prima fila.