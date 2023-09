La Turris capolista imbattuta del girone C fa visita al Messina - Tempostretto

Il Messina giovedì pomeriggio tornerà a giocare una partita ufficiale dopo 18 giorni dall'ultima. Precedenti e partenza della Turris non sorridono ai biancoscudati

MESSINA – Il primo impegno per il Messina dopo una pausa forzata di più di due settimane non sarà certo una passeggiata. Giovedì pomeriggio infatti, alle ore 18:30 al “Franco Scoglio”, arriva la capolista Turris che al momento è l’unica a punteggio pieno nel girone C. La squadra di Torre del Greco nelle prime tre uscite stagionali ha ottenuto tre vittorie. Due in casa contro Benevento e Sorrento, questa l’ultima in ordine cronologico rimontando due volte lo svantaggio, che in trasferta contro il Crotone.

La squadra allenata da mister Bruno Caneo ha sempre messo a segno tre gol in ogni partita fin qui disputata, sia in casa che in trasferta, e al momento risulta infatti il miglior attacco del torneo, ma va detto che costante in queste prime tre partite la difesa ha sempre preso gol: due contro Sorrento e Crotone, uno all’esordio nel 3-1 inflitto al Benevento. Nella sfida del Franco Scoglio non sarà sicuramente presente uno dei tre difensori centrali, Frascatore, che è stato espulso per doppia ammonizione e salterà la gara di Messina.

La situazione in casa Messina

Il rinvio contro la Casertana, che ha esordito in campionato domenica con uno 0-0 contro il Benevento, pesava già sul calendario del Messina. Il rinvio contro il Taranto ha peggiorato la situazione in casa Messina per almeno due motivi: il primo appunto è che ci sarà un’altra partita da recuperare e come spiegato il calendario dei biancoscudati è già fitto da qui a fine ottobre; il secondo è che la squadra, a parte il test in allenamento congiunto con il Valletta Fc, è ferma dall’esordio in campionato e questo potrebbe essere quasi un nuovo inizio contro appunto l’unica formazione imbattuta e a punteggio pieno del girone.

Altra situazione a cui dovrà mettere una pezza mister Modica è la mediana. L’assenza di Giunta sembra data per certa, il centrocampista messinese di nascita negli ultimi giorni si è allenato a parte e in quel ruolo di play ricordiamo che ha ancora da scontare tre giornate di squalifica Domenico Franco. Tornerebbe utile quindi l’utilizzo di Frisenna, provato proprio lì da mister Modica durante un’amichevole. Le scelte comunque saranno fatte domani dopo la rifinitura al Franco Scoglio, mentre oggi la squadra svolgerà una sola seduta di allenamento sull’erba del San Filippo, la prima volta da inizio stagione che i biancoscudati calcano un campo in erba.

Precedenti e prevendita

I precedenti negli ultimi due anni di Lega Pro non sorridono per nulla al Messina. In quattro incontri negli ultimi due anni sono arrivate altrettante sconfitte. Due anni fa all’andata si giocò a Torre del Greco e l’umiliante 5-0 costo a Ezio Capuano la panchina. Al ritorno con la squadra peloritana già salva la Turris passò per 2-1 al Franco Scoglio. Nella passata stagione altre due sconfitte, 1-0 in casa e 3-0 in trasferta, con il Messina che, come è evidente, fatica a segnare contro la squadra partenopea.

I tagliandi per la sfida di giovedì possono essere acquistati presso i punti vendita autorizzati in città e provincia o sul sito postoriservato.it, ricordiamo che domani 20 settembre è anche l’ultimo giorno per sottoscrivere l’abbonamento. Per quanto riguarda il settore ospiti, l’acquisto potrà essere effettuato fino allo ore 20 di mercoledì 20 settembre 2023, al costo di euro 15,00 oltre i diritti di prevendita (disponibili 800 biglietti). Mentre per i supporter peloritani ci sarà anche la possibilità, dalle ore 16,00 di giovedì giorno della partita, di acquistare il biglietto presso il botteghino del PalaRescifina che da quell’ora sarà aperto.

