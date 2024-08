La Vara 2024: un’emozione da vivere in diretta con Tempostretto

Ecco come seguire con noi la manifestazione per eccellenza del Ferragosto messinese

MESSINA – La Vara 2024 raccontata in diretta da Tempostretto. Con collegamento a partire dalle 18 di giovedì 15 agosto, potrete seguire la manifestazione religiosa più importante messinese in diretta su questo sito, sulla nostra pagina Facebook, sul nostro canale YouTube, Tempostretto Tv. In quest’ultimo caso potete anche collegare la vostra smart tv sul canale di Tempostretto e godervi uno spettacolo ad alta definizione.

Ma che Vara sarà dal punto di vista video e giornalistico? Ci saranno sul campo la conduttrice messinese Noemi David, nuovo volto Rai, e la nostra videomaker Silvia De Domenico, che curerà le riprese, A loro il compito di fare immergere spettatori e lettori nel cuore della Vara, tra il sudore dei tiratori, la devozione dei fedeli, i volti e le parole dei protagonisti e il senso di partecipazione di un popolo che vuole sentirsi comunità. E si spera che non lo sia solo un giorno.

Con la regia e gli aspetti tecnici a cura di Mediaego, in alternanza, saremo in collegamento a distanza, dalla Curia, con il direttore Marco Olivieri e il giornalista Domenico Interdonato, presidente dell’Unione cattolica stampa della Sicilia. Non mancheranno gli ospiti e i collegamenti anche con chi, come tanti messinesi all’estero, ha nel cuore la Vara e ama seguirla anche a distanza.

Proprio Interdonato cura quest’importante aspetto: dare voce a chi segue da lontano il ferragosto. E in quest’ottica creiamo un ponte ideale con chi, invece, viene da altri Paesi e oggi anima le comunità che seguono e vivono intensamente la Vara.

In più, nella nostra postazione, e non mancheranno le sorprese, ci saranno il docente universitario ed ex assessore Dario Caroniti, il regista Christian Bisceglia, il giornalista Fabio Mazzeo, l’orafo (nel segno di una tradizione di famiglia) Carlo Correnti, il professore urologo Carlo Magno e lo storico e studioso Daniele Ferrara.

