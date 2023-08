La Vara. "Messina libera dalla violenza", l'invito dell'arcivescovo alla rinascita VIDEO - Tempostretto

Le parole di monsignor Accolla, con riferimento ai recenti incendi, e i video della partenza della processione e con la volontaria Sabrina Palumbo

MESSINA – Ieri è stato il grande giorno della Vara. Momenti che in tanti avete vissuto con Tempostretto. In piazza Duomo l’arcivescovo Giovanni Accolla ha sottolineato la grande sintonia dei messinesi con la Madonna. E, ancora prima, ai piedi della machina votiva, l’arcivescovo aveva invitato a contemplare Maria e la sua bellezza: “Tota pulchra es, Maria, et macula originalis non est in te”. Come la stessa Curia ha evidenziato, “proprio nella cornice di questo alto valore ha esortato la città di Messina – sempre legata a Maria – a vivere la bellezza senza lasciarsi dominare da forme di violenza e di sopraffazione che la offuscano”.

Basile-Di-Stani-Accolla-Di-Pietro

E ancora: “L’arcivesvovo non ha mancato di richiamare ancora una volta l’armonia del creato e il legame vitale tra l’uomo e l’ambiente, deturpato da menti irresponsabili e mani criminali, come avvenuto nei recenti disastri causati dagli incendi. Ulteriore occasione per riaffermare l’importanza di una capillare azione di prevenzione e di tutela del territorio”.

Grande anche l’impegno di polizia municipale e metropolitana, forze delll’ordine, Croce rossa, volontari comunali di Protezione civile. In video l’intervista con la coordinatrice del gruppo comunale, che fa riferimento all’assessore Massimiliano Minutoli, Sabrina Palumbo.