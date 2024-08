La VB dello Jaci si è ritrovata per festeggiare i 20 anni dal diploma

Gli ex alunni di nuovo insieme: "Ci piacerebbe coinvolgere i nostri professori per i prossimi eventi"

MESSINA – Sono passati esattamente vent’anni da quel luglio 2004 quando pensavano che si sarebbero rivisti per l’ultima volta ritirando il loro diploma di ragioneria. Ma in realtà le loro strade non si sono mai divise del tutto e molti di loro sono rimasti in contatto, continuando a vedersi e condividendo i momenti più belli delle loro vite. È con questo spirito che la VB dello Jaci, anno scolastico 2023/2024, si ritrova ogni anno per vivere una serata insieme.

E l’appuntamento di quest’anno è stato particolarmente speciale: l’ex VB ha infatti festeggiato i 20 anni dal diploma. E c’erano quasi tutti: dalla capoclasse Sara Arena al primo dell’appello, Nino Agrillo, seguito da Luisa Allone, Marcella Barresi, Antonella Bonomo, Francesco Brancato, Enrico Di Bella, Luigi Giannetto (neo papà per la seconda volta), Giovanna Licastro, Mariangela Maggio, Francesca Mancuso, Peppe Peschiera e Valentina Savarese.

“Con l’auspicio che gli assenti possano partecipare ai prossimi incontri – sottolineano gli ex alunni dello Jaci – che ci siamo ripromessi di ripetere a breve, con l’occasione vorremmo coinvolgere tutti i nostri professori che, magari, leggendo questo articolo, possono contattarci per iniziare a pianificare il prossimo evento”.