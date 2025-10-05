La vittoria politica della Flotilla e le piazze contro il genocidio

Tra Messina e l'Italia, le mobilitazioni per la Palestina e per gli attivisti fermati in modo illegale da Israele hanno rivelato la debolezza dei governi occidentali

di Marco Olivieri

7 GIORNI D’ORDINARIA FOLLIA – La settimana è stata segnata dalla vittoria morale e politica della Global Sumud Flotilla (voto 9). Gli attivisti sono stati fermati da Israele in violazione del diritto internazionale ma hanno dimostrato la debolezza e complicità dei governi occidentali. A un genocidio bisognava opporsi in maniera davvero differente. E le parole scomposte, non da presidente del Consiglio ma da leader di un partito di destra, di Giorgia Meloni (voto 3), rivelano quanto diano fastidio la mobilitazione e la partecipazione civica. Con in più l’obiettivo, da parte della presidente e del ministro Salvini (voto 3), di strumentalizzare le minoranze di antagonisti e imbecilli che purtroppo s’annidano in ogni movimento di persone (voto 9) nella stragrande maggioranza pacifico e civile.

Anche a Messina ci si è mobilitati, ed è una bella notizia, al grido di “Palestina libera” , con bandiere, striscioni e cartelloni. E queste iniziative nelle piazze, assieme al sacrificio dei volontari della Flotilla, hanno per un giorno reso il mondo meno inospitale. I Netanyahu, i Putin, ma anche gli Orbán, Erdoğan e Trump, e tutti coloro che hanno impulsi liberticidi in ogni angolo del pianeta, potranno essere sconfitti se si ripristina il diritto internazionale. E se le forze progressiste e liberaldemocratiche, in primis la sinistra mondiale, ma anche le energie e idee che porteranno le nuove generazioni, sapranno proporre alternative valide a chi soffia sul fuoco della paura.

Una guerra contro i civili

Il salto di qualità, in termini d’inciviltà e orrore, è “un esercito che bombarda e massacra colonne di profughi, bambini e donne. Una guerra contro i civili. Una catastrofe culturale del nostro mondo”, come ha spesso ricordato Massimo Cacciari. A Messina ha fatto bene il sindaco Federico Basile a pronunciare parole inequivocabili sul genocidio dei palestinesi. Abbiamo bisogno di parole e azioni di verità e giustizia.

