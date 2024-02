La zona Sud torna “normale” dopo il caos di ieri. Giovedì chiuderà l’ingresso di Messina Centro

Tutto risolto una volta riaperta l'entrata di Tremestieri. Giovedì e venerdì altri due giorni di lavori, stavolta in Centro

MESSINA – E’ tornata alla normalità la circolazione in zona sud, dopo la riapertura dell’ingresso di Tremestieri. Stasera riaprirà anche la rampa in direzione zona jonica e Catania, che comunque non ha chiaramente comportato gli stessi problemi rispetto alla chiusura in direzione centro città.

Ma altri disagi potrebbero essere previsti nei prossimi giorni.

L’uscita di Taormina, provenendo da Messina, è chiusa oggi e domani tra le 9 e le 18, per la realizzazione dei pannelli a messaggio variabile. Giovedì 8 febbraio, invece, tra le 10 e le 18, sarà chiusa la stessa uscita ma in questo caso per chi proviene da Catania.

E ancora: dalle 6 di giovedì 8 febbraio alle 20 di venerdì 9 febbraio è prevista la chiusura al traffico dello svincolo di Messina centro, in ingresso.

Dalle 6 di lunedì 12 febbraio alle 20 di venerdì 16 febbraio, infine, rimarrà chiusa la rampa d’uscita dello svincolo di Messina Sud Tremestieri per i veicoli provenienti da Messina Centro-Nord.