L’abbandono di animali è una piaga senza fine: 5 cuccioli lasciati in una scatola davanti al canile

Nati meno di due settimane fa e ancora da allattare, sono stati tolti alla madre e confinati nel cartone di una vecchia stampante

MESSINA – La piaga sociale dell’abbandono di animali sembra qualcosa di impossibile da combattere. E così succede che cinque cuccioli, nati non più di un paio di una settimana e mezza fa, vengano abbandonati in un cartone alle porte del canile Millemusi. La notizia è stata lanciata sui social nella mattinata del 25 gennaio, sui profili principali della struttura messinese di Contrada Acquarasta, a Castanea.

Aldo Alibrandi: “Situazioni vissute troppe volte”

“Le foto parlano”, recita il post. E in effetti è così. I cinque piccolissimi cani, indifesi all’interno della scatola di una stampante, sono stati tolti alla loro madre e lasciati al gelo, in piena campagna. Il presidente della Lega nazionale per la difesa del cane, sezione di Messina, Aldo Alibrandi, ha spiegato: “Hanno forse una settimana e mezza, hanno anche gli occhi ancora chiusi e ovviamente non si può stabilire una razza per cani così piccoli. Sono stati trovati dagli operai passando dal cancello. Purtroppo sono situazioni già viste, vissute e rivissute anche da loro, e infatti hanno subito controllato e hanno trovato questa sorpresa. Abbiamo denunciato tutto al Comune e in questo momento i cuccioli sono da una volontaria che provvede ad accudirli. Per questo chiediamo di donare latte in polvere per cuccioli, traversine e salviettine per pulirli”.

I cuccioli vanno ancora allattati e per questo l’appello lanciato dall’associazione è di donare latte Lactol e traversine, per le prime esigenze, portandoli al canile tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30 o lasciandoli all’ambulatorio della dottoressa Spadaro, al numero 23 di Viale Giostra.