Completati con 3 ore d’anticipo gli interventi idrici, l’acqua a Messina potrebbe tornare prima

Amam aggiorna sui lavori a Fiumefreddo e nelle altre zone. "Fino a quando la distribuzione non sarà regolarizzata, attivi i presidi"

MESSINA – Aggiornamenti Amam sui lavori e la sospensione dell’erogazione idrica al centro e nella zona nord di Messina. “Si sono appena conclusi, con un anticipo di oltre 3 ore sul programma pianificato dai tecnici di Amam, i lavori di manutenzione straordinaria e urgente ai sistemi di pompaggio della Centrale di captazione e adduzione sita a Torrerossa. Tutte le operazioni infatti si sono svolte senza intoppi rilevanti e hanno permesso di completare con massima efficienza l’intero intervento sul principale sistema di alimentazione della rete idrica cittadina costituito dall’acquedotto Fiumefreddo. Grazie a un coordinamento puntuale di tutte le operazioni che erano state previste in concomitanza, ovvero lungo la condotta che da Piedimonte porta l’acqua in città nel serbatoio di Montesanto e nella rete di distribuzione ammalorata nell’area di Camaro, anche gli interventi programmati nel medesimo lasso di tempo privo di flusso idrico in tubazione si sono conclusi in largo anticipo e con successo”, fa sapere la partecipata.

“Attivi tutti i presidi a supporto della popolazione fino a quando la distribuzione idrica non sarà regolarizzata“

“Siamo soddisfatti di questo vantaggio temporale – affermano l’amministratore unico di Amam Salvatore Ruello e il direttore generale Davide Maimone, che hanno diretto tutte le operazioni sui luoghi – perché si tradurrà in un più rapido rientro alla normale distribuzione e dunque in un minore disagio per i cittadini. Sulla base dei livelli di riempimento dei serbatoi cittadini che si registreranno nelle prossime ore, saremo in grado di fare previsioni più precise riguardo ai tempi di ripristino del regolare servizio idrico attraverso la rete e sull’erogazione di domani. Intanto e fino a quando la distribuzione non si sarà regolarizzata, resteranno attivi tutti i presidi previsti a supporto della cittadinanza, che ringraziamo, per la pazienza e la comprensione, unitamente a tutte le squadre impegnate in questa operazione complessa”.

Le zone interessate dalla sospensione idrica

Le zone che soffriranno maggiormente saranno comprese da Zafferia a Mortelle, inclusi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro – nord della città e i villaggi di Giampilieri, Camaro, Cataratti e Bisconte.

A conclusione dei lavori l’acqua verrà reimmessa in flusso da Torrerossa, ma a Montesanto arriverà in nottata.

Il sostegno alla cittadinanza

Supporto alla cittadinanza. Il piano di Amam prevede “un potenziamento del sistema di acquisizione delle segnalazioni e delle richieste di supporto al Numero dedicato 090.3687711, cui 8 operatori in turnazione risponderanno h24. Per far fronte alle eventuali richieste che verranno dai cittadini, peraltro, la società ha predisposto il pronto intervento con tutte le autobotti del parco mezzi Amam in costante carico e già collocato circa 20 rubinetti a disposizione degli utenti h24 per approvvigionamento di acqua sino al regolare ripristino della distribuzione, suddivisi in 4 punti fissi dislocati in città, collocati presso i pozzi cittadini”.

I punti fissi principali, situati in zone strategiche della città, saranno 4:

Via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi Piazza Castronovo); Sede Amam, Viale Giostra – Ritiro; Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte; Via Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con v. Michele Amari).



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