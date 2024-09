Caso Lo Presti, più di 100 comandanti contro De Luca

Scendono in campo a livello nazionale contro il cambiamento profesisonale imposto a Taormina

MESSINA – “Modificare il profilo professionale del comandante della polizia locale di Taormina, Daniele Lo Presti, è illegittimo e lesivo dei suoi interessi e della sua figura professionale. Invitiamo a ritirare l’atto”. 117 in origine, tra comandanti in servizio e a riposo, ma le adesioni sono in corso, contestano l’atto del segretario generale dello stesso Comune di Taormina Giuseppe Bartorilla. In primo piano l‘ultimo capitolo dello scontro tra il sindaco Cateno De Luca e l’ex comandante Lo Presti, con il passaggio a specialista in attività amministrativa all’interno dell’area tecnica. E non più in divisa.

I comandanti esprimono “profondo sdegno” e scrivono a De Luca, al sindaco della Città metropolitana Basile, al presidente della Regione siciliana Schifani, alla prefetta di Messina Di Stani e, per conoscenza, al presidente della Repubblica. Si conferma l’impostazione dell’Associazione professionale polizia locale d’Italia, che ha criticato aspramente la soppressione del Corpo di polizia locale.

I firmatari



SERGIO BEDESSI già comandante Polizia Locale/Municipale in varie città italiane –

presidente CEDUS – Centro Documentazione Sicurezza Urbana e Polizia

Locale

MASSIMILIANO MANCINI Segretario generale UPLI – Unione Polizia Locale Italiana DireƩore

responsabile Ethica Societas, rivista di scienze umane e sociali

LAURA CRAPANZANO Presidente UPLI – Unione Polizia Locale Italiana, Polizia Locale di Massa



