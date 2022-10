L'Aiac Messina incontra Max Bellarte, ct della nazionale di futsal - Tempostretto

L'appuntamento, organizzato dall'associazione allenatori, è per il 16 ottobre

MESSINA – Prestigioso incontro tecnico formativo organizzato dall’Aiac Messina con protagonista Massimiliano Bellarte, il ct della Nazionale italiana maschile di futsal, che sbarcherà in riva allo Stretto per un’intera giornata dedicata al calcio a 5. L’evento, in programma domenica 16 ottobre, si svolgerà in due momenti. Dalle ore 10 alle 13 è prevista la parte teorica nel “Salone delle Bandiere” di Palazzo Zanca, mentre nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, la fase relativa alla pratica presso la palestra di Montepiselli.

L’incontro formativo di domenica 16 ottobre a Messina, con ingresso libero, è aperto a tecnici, dirigenti e calcettisti attesi non solo dal territorio messinese, ma anche dall’intera Sicilia e dalla vicina Calabria, oltre che rivolto a sportivi e appassionati di ogni genere.

Un’iniziativa fortemente voluta dal presidente dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio Messina, Andrea Argento e da tutto il direttivo. Parteciperanno all’appuntamento, tra gli altri, il responsabile del calcio a 5, Nino Rinaldi, esperto allenatore peloritano che ha centrato importanti traguardi nel corso della sua lunga carriera, su tutti la promozione in Serie A con il Cormar Polistena, e i consiglieri Aiac, Arturo Carciotto e Ignazio Princiotta.

Massimiliano Bellarte, ct della nazionale

Massimiliano Bellarte, classe 1977, ha vinto in carriera, in campo maschile, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana alla guida dell’Acqua&Sapone tra il 2013/14 e il 2014/15, un campionato, una Supercoppa belga e una Coppa del Benelux con l’Halle-Gooik, un campionato di B sulla panchina del Modugno e, infine, la Coppa Italia di Serie C con il Ruvo.

In ambito femminile ha provato la grande soddisfazione di conquistare lo scudetto allenando le ragazze della Salinis nel 2018/19. Da settembre 2020 è il commissario tecnico della Nazionale italiana maschile. Ad attendere ora gli azzurri il percorso di qualificazione al Mondiale. Il 3 ottobre si ritroveranno in raduno a Salsomaggiore e il 12 sfideranno fuori casa la Macedonia del Nord nella prima partita del triangolare che comprende anche la Svezia.

