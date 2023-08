Lamezia Terme. Dopo l'intervento in seguito alla caduta, Tom Hadley ringrazia i medici - Tempostretto

Dopo l'intervento riuscito alla rotula e ai legamenti, in seguito alla caduta della scorsa settimana, Tom Hadley ha ringraziato il personale medico

LAMEZIA TERME – “Un enorme ringraziamento a tutto il meraviglioso staff medico dell’Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro per essersi preso cura di me e aver fatto un fantastico intervento d’urgenza al ginocchio dopo la caduta della scorsa settimana». E’ quanto ha scritto, Tony Hadley, sulla sua pagina Facebook dopo l’intervento riuscito, presso l’ospedale di Lamezia Terme, in seguito alla rovinosa caduta avvenuta la settimana scorsa , nel camerino prima di esibirsi in occasione della Varia Palmi. “Non avrei potuto chiedere cure migliori. Tutto andato perfettamente. Non avrei potuto chiedere cure migliori”.

Dopodichè lo storico cantante degli Spandau Ballet elenca i nomi dei dirigenti e dei medici e degli infermieri che si sono presi cura di lui. “Direttore: Dottor Livio Perticone; Medical Leaders: Dr Alan Gatto, Dottoressa Maria Loiarro, Dottoressa Germana Doria, Dottor Antonio Corigliano e tutta l’equipe di medici, infermieri e operatori socio sanitari”. l’Unità operativa di radiologia: “Direttore Dottor Giuseppe Loria; Dottor Mendicino, i radiologi Davide Torcasio, Rosetta Guerrise, e la squadra”.

E la “cardiologa: Dottoressa Maria Levato”. Ringraziamenti estesi a “tutti i medici, infermieri e operatori socio sanitari della sala operatoria, gli anestesisti Giuseppe Stagliano e Sara Strangis, gli infermieri Francesco Palmieri, Elvira Gatto e Francesca Grande. Il direttore medico Antonio Gallucci”. Tom Hadley ha ringraziato anche i medici e la Protezione Civile che lo hanno aiutato in primo luogo quando sono caduto a Palmi.

Articoli correlati