Lancia la droga dalla finestra ma i carabinieri la recuperano, arrestato 43enne per spaccio

lunedì 20 Ottobre 2025 - 08:54

Intervento dei militari a Milazzo. L'uomo aveva tentato di nascondersi in un condominio

MILAZZO – Spaccio di droga. I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato – in flagranza di reato – un 43enne, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini dello spaccio,
L’arresto è stato eseguito a Milazzo dai militari della locale sezione Radiomobile, i quali – durante
un servizio di controllo del territorio in orario notturno – hanno notato l’uomo mentre
era verosimilmente intento a preparare una dose di stupefacente.
Il 43enne – non appena ha avvertito la presenza della pattuglia – si è allontanato rapidamente e ha tentato di nascondersi in un condominio, venendo bloccato dai carabinieri mentre stava lanciando da una finestra un involucro. Ma il pacchetto è stato recuperato e si trattava di oltre 100 grammi di hashish. Da qui una perquisizione personale nei confronti dell’uomo, trovato in possesso di altri 10 grammi circa della stessa sostanza stupefacente, di un coltello a serramanico intriso di residui di droga e della somma di 260 euro.
L’uomo è ora agli arresti domiciliari.
I carabinieri della Compagnia di Milazzo programmano anche specifici servizi antidroga in sinergia con la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal procuratore Giuseppe Verzera.

