L’appello dei lavoratori fragili al futuro sindaco di Messina

Il gruppo "Lavoratori fragili uniti" scrive una lettera per chiedere la continuità del lavoro agile come strumento di inclusione e dignità

MESSINA – Il futuro primo cittadino di Messina riceve un messaggio carico di speranza da parte di chi, ogni giorno, combatte battaglie invisibili. Daniela Briuglia, fondatrice del gruppo “Lavoratori fragili uniti”, ha deciso di rivolgersi direttamente a chi guiderà Palazzo Zanca per chiedere attenzione su un tema che riguarda la vita di molte persone: il diritto al lavoro agile per i dipendenti con disabilità o gravi patologie.

La richiesta di tutela

Nella sua lettera, la rappresentante dei lavoratori spiega che è necessario continuare a proteggere chi affronta difficoltà reali senza rinunciare alla propria dignità professionale. Briuglia sottolinea che le amministrazioni passate hanno già mostrato una certa apertura, aggiungendo che: “Le precedenti amministrazioni hanno dimostrato sensibilità e responsabilità, prorogando il lavoro agile e dando concreta attuazione alla normativa europea”.

Secondo l’autrice, il telelavoro non deve essere visto come una concessione speciale, ma come un’opportunità necessaria. “Il lavoro agile, per noi, non è un privilegio: è un diritto, è una possibilità concreta di continuare a vivere e lavorare”, scrive con fermezza nella sua missiva.

Una salvezza per chi ha gravi patologie

Il testo mette in luce come la modalità di lavoro da casa abbia cambiato radicalmente la quotidianità di chi convive con la malattia. Poter operare dalle proprie mura domestiche permette infatti di mantenere la produttività anche quando le condizioni fisiche rendono difficile uscire.

Briuglia evidenzia che questa soluzione ha permesso a molti di dare il massimo “senza essere costretti a ricorrere continuamente alla malattia quando le nostre condizioni non ci consentivano di uscire di casa”. Questo approccio aiuta a evitare pesanti perdite economiche e, soprattutto, impedisce di superare il limite massimo di assenze consentite, scongiurando il rischio di perdere il posto.

Le difficoltà negli spostamenti quotidiani

Un altro punto toccato dalla lettera riguarda i pericoli legati al tragitto verso l’ufficio, specialmente per chi ha un sistema immunitario compromesso. La fondatrice del gruppo Facebook ricorda che: “Per un lavoratore fragile, anche un gesto semplice come prendere un mezzo pubblico può diventare un rischio serio”.

Molti dipendenti riescono a garantire un grande impegno professionale da casa, ma trovano “semplicemente impossibile” raggiungere ogni giorno la sede di lavoro a causa della stanchezza e della fragilità fisica causate dalle loro patologie.

Il supporto delle leggi e delle sentenze

A sostegno di questa battaglia ci sono anche importanti riferimenti normativi e legali. Briuglia cita il recente decreto legislativo del 2024 e la legge 104, ricordando che il datore di lavoro deve garantire “accomodamenti ragionevoli” quando questi non pesano sulle casse pubbliche. Anzi, nel caso del lavoro agile, l’amministrazione può addirittura ottenere un risparmio sui costi di gestione.

Viene citata anche una recente decisione della magistratura: “La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 605 del 10 gennaio 2025, ha riconosciuto il diritto al lavoro agile per cinque giorni a settimana a un lavoratore con disabilità”. Questo precedente conferma che la strada intrapresa è corretta e legittima.

Un invito all’ascolto e alla civiltà

L’appello si chiude con un invito al prossimo sindaco affinché non si fermi alla burocrazia ma guardi alle persone. La lettera termina chiedendo di “ascoltare la nostra voce, di guardare oltre le carte e le norme” per proseguire su un percorso di vera inclusione sociale. Daniela Briuglia conclude il suo messaggio dicendosi “certa della tua sensibilità” e ringraziando anticipatamente per l’attenzione che verrà data a queste storie di vita e di lavoro.