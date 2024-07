L’appello. “Effetto pioggia per via Caristi con ruscelli di liquami” FOTO e VIDEO

Da un cittadino messinese l'invito rivolto alle istituzioni a "fare presto"

MESSINA – La segnalazione di un cittadino: “La pioggia venuta giù lunedì e martedì ha fatto emergere le criticità in via Pietro Caristi, nel villaggio di SantAgata. Ci sono diversi problemi che non sono stati risolti. E sul manto stradale sono apparsi rifiuti di vario genere. Sono ancora in bella mostra foglie, pale di fico d’India e persino una cassetta in plastica per wc”.

Continua il lettore: “L’aspetto che inquieta maggiormente è questo: dalle botole dell’impianto, a ogni pioggia, sgorgano importanti quantità di liquami che si trasformano in veri e propri ruscelli di acqua nera. E che vanno a sversare nelle splendide acque dello Stretto. Durante il loro percorso, favoriscono una folta vegetazione spontanea, che in queste ore è pure fiorita e si possono “ammirare” fiori di zucca, pomodorini, etc. Il danno maggiore è dato dalla cospicua quantità di materiale solido che esce dai tombini, che in quanto tale, rimane attaccato all’asfalto e intrappolato in spiaggia tra gli arbusti venuti su spontaneamente, per effetto del concime organico. Se si percorre il tratto di spiaggia partendo da via Pietro Caristi, verso Ganzirri, si incontrano diversi tombini, tutti con segni evidenti di trabocco e con il solco scuro tracciato dal singolo ruscello”.

“Mi auguro che le istituzioni intervengano presto”

Conclude il cittadino: “Il sindaco, unitamente a parte della Giunta e alla VI Municipalità, sono venuti più volte sui luoghi, promettendo la soluzione del problema attraverso una seria progettazione dell’incanalamento delle acque meteoriche. Lo stesso primo cittadino si è reso conto che la condotta esistente è sottodimensionata, nonché marcia, quindi causa di continue infiltrazioni sotterranee (più volte riparata con interventi tampone). E che la furia dell’acqua che scorre sul manto stradale provoca danneggiamenti all’asfalto e quindi ai sottoservizi (fibra ottica, rete idrica, rete fognaria). Di conseguenza, non si capisce perché di questa progettazione e interventi risolutivi non si riesca ad avere alcuna notizia”.

Giriamo la domanda alle istituzioni.

Articoli correlati