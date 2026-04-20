 Larve di zanzara tigre, Messina Servizi avvia un nuovo ciclo di trattamenti

Larve di zanzara tigre, Messina Servizi avvia un nuovo ciclo di trattamenti

Redazione

Larve di zanzara tigre, Messina Servizi avvia un nuovo ciclo di trattamenti

lunedì 20 Aprile 2026 - 06:30

Da oggi trattamenti larvicidi nelle caditoie stradali e nei principali punti sensibili della città

MESSINA – Lotta alle zanzare. Messinaservizi Bene Comune informa i cittadini che, a partire da oggi, prenderà avvio un nuovo ciclo di trattamenti larvicidi nelle caditoie stradali e nei principali punti sensibili della città, con l’obiettivo di limitare la proliferazione delle larve di zanzara tigre nelle aree in cui l’acqua può ristagnare all’interno della rete urbana.

“L’importanza della prevenzione”, Messina Servizi invita i cittadini a collaborare

“L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione già messe in campo sul territorio e si sviluppa in continuità con le azioni programmate, sulla base delle indicazioni derivanti dal monitoraggio scientifico condotto dal Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina, che negli ultimi anni ha consentito di analizzare l’andamento del fenomeno e orientare in modo mirato gli interventi. Le squadre operative utilizzeranno nebulizzatori per l’applicazione del prodotto all’interno delle caditoie, seguendo una programmazione organizzata che interesserà progressivamente tutti i quartieri cittadini”, fa sapere la partecipata.

“L’attività proseguirà nelle prossime settimane con cadenza regolare, in coerenza con i dati rilevati e le esigenze emerse dal monitoraggio. Si tratta di un’azione preventiva fondamentale, perché consente di intervenire direttamente nei punti in cui si sviluppano le larve, riducendo a monte la presenza dell’insetto. Messinaservizi Bene Comune ricorda che la prevenzione richiede anche la collaborazione dei cittadini, chiamati a evitare ristagni d’acqua in ambito domestico e condominiale, contribuendo così in maniera concreta all’efficacia complessiva degli interventi”.

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