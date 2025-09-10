Laura Pausini torna a Messina, ma bisognerà attendere il 2027

Annunciata la data siciliana dell'"Io Canto World Tour 2026/2027" allo stadio "Franco Scoglio". Il sindaco Basile e l'assessore Finocchiaro: "Orgogliosi"

In occasione dell’uscita del nuovo singolo, “La mia storia tra le dita”, prevista per venerdì 12 settembre, arriva a sorpresa la conferma dell’attesissimo nuovo live di Laura Pausini: “Io canto world tour 2026 / 2027. Tre le tappe del tour negli stadi. E tra queste, oltre a Bari e Roma, c’è Messina: l’appuntamento è per il 12 giugno 2027 allo Stadio Franco Scoglio. I biglietti saranno in vendita dalle ore 11:00 di venerdì 12 settembre 2025. Per gli iscritti al fanclub prevista una speciale presale a partire dalle 11:00 di domani, giovedì 11 settembre 2025.

Messina si prepara ad accogliere nuovamente la celebre artista romagnola. “Laura Pausini ha già incantato Messina il 28 dicembre scorso e ha concluso la tappa cittadina con un concerto straordinario, ‘Speciale Happy 2025’, il 31 dicembre, regalando alla città uno spettacolo unico per celebrare il nuovo anno”, dichiarano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi Eventi Massimo Finocchiaro.

“Messina ormai città attrattiva per i grandi eventi”

“L’annuncio della data del 12 giugno 2027 ci rende particolarmente orgogliosi – aggiungono Basile e Finocchiaro -. Il fatto che le produzioni scelgano nuovamente Messina per la programmazione musicale del 2027 dimostra che la nostra città è pronta ad accogliere eventi di grande richiamo, grazie all’attrattività del territorio, alla qualità dei servizi di sicurezza e all’eccellenza dell’accoglienza. Ciò non può che farci piacere e conferma che questa Amministrazione lavora con spirito di squadra, creando un sistema di rete che coinvolge anche il tessuto economico locale per rendere Messina ancora più attrattiva. Siamo certi che il nuovo concerto sarà un’occasione speciale per vivere insieme emozioni uniche e rafforzare il legame con la città, attirando spettatori da tutta la Sicilia e oltre. Non vediamo l’ora di riaccogliere l’artista romagnola e il suo pubblico per una serata che promette di essere indimenticabile”.

L’evento sarà realizzato da Puntoeacapo Srl, in collaborazione con il Comune di Messina e con Il Botteghino.

Il nuovo tour mondiale di Laura Pausini

Da marzo 2026 si accenderanno i riflettori dell’undicesima tournée mondiale di Laura Pausini, a distanza di poco più di un anno dalla fine dell’ultimo tour dei record.

Per la prima volta la partenza è prevista dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York.

In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.

“Il live è per me forse la parte più importante di ogni progetto, – spiega Laura Pausini – il vero obiettivo di ogni mia uscita: il pubblico. Cercherò anche quest’anno di toccare più città possibili, e presentare uno spettacolo che mi rappresenta al 100%. Sto lavorando tanto per mettere a fuoco quello che sarà il palco giusto, la scaletta giusta, la produzione giusta per fotografare questo nuovo capitolo della mia musica. Trovo che sia una benedizione poter fare un lavoro che ti restituisce così tanto, ecco perché mi metto nuovamente a servizio del pubblico. Per me più che un calendario è un appuntamento con ogni mio fan che verrà a cantare con me”.