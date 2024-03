Lavori al parcheggio Fosso di via La Farina, sarà chiuso mercoledì 20 marzo

A breve sarà automatizzato

Il parcheggio “Fosso” di via La Farina resterà chiuso dalle ore 7 di mercoledì 20 alle ore 6 di giovedì 21 marzo. Il provvedimento si è reso necessario per consentire interventi di pulizia straordinaria e di ripristino della segnaletica stradale orizzontale. Pertanto, in tutta l’area di parcheggio vigeranno i divieti di sosta 0-24, con rimozione coatta, e quello di accesso.

La sosta nella struttura modulare di via La Farina, sita in prossimità del viale San Martino e nei pressi della Stazione Centrale di Messina, a breve sarà completamente automatizzata, come già attiva nei parcheggi “Villa Dante” e “Cavallotti”.