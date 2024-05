Villa Dante risorge: taglio del nastro e trionfo di verde, sport e cultura VIDEO

L'area completamente riqualificata dopo settimane di intensi lavori di restyling. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità

(diretta a cura di Silvia De Domenico)

MESSINA – Il cuore verde della città batte di nuovo. Questa mattina, il sindaco Federico Basile ha tagliato il nastro inaugurale di Villa Dante, polmone verde di Messina completamente riqualificato dopo settimane di intensi lavori di restyling. Alla cerimonia erano presenti numerose autorità, tra cui gli assessori Francesco Caminiti, Liana Cannata, Massimo Finocchiaro, Salvatore Mondello, Massimiliano Minutoli, la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, i presidenti delle partecipate che si occuperanno della gestione della villa: Valeria Asquini (Messina Social City), Mariagrazia Interdonato (Messina Servizi Bene Comune), Loredana Bonasera (Amam), e Pippo Lombardo, deputato regionale di Sud chiama Nord.

Un gioiello per la città. “Un grande giorno per Messina – ha commentato il sindaco Basile – grazie all’impegno dell’Assessore Caminiti e della Social City, che ha adottato Villa Dante, oggi restituiamo alla città un luogo simbolo. Un fiore all’occhiello che sarà replicato in altri quartieri. Ringrazio gli assessori e le partecipate che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto ambizioso”.

Spazi per tutti. Il tour inaugurale, condotto dalla videomaker Silvia De Domenico, ha permesso di scoprire i nuovi volti di Villa Dante. Tra le novità, la pista da skateboard tanto richiesta dai ragazzi, l’area palestra all’aperto con attrezzi rinnovati, l’area giochi per bambini ampliata e riqualificata, la nuova pista da bocce e la suggestiva struttura in vetro e legno “E-Si-Sto”, affidata alla Social City per l’organizzazione di eventi.

Fontana danzante e verde curato. Ammirazione per la fontana danzante, che con giochi d’acqua e musica allieterà le serate dei messinesi. “La fontana sarà attiva in determinati orari – ha spiegato l’assessora Bonasera – e la sua manutenzione sarà a cura di Amam”. Grande attenzione è stata dedicata anche al verde, come sottolineato dall’assessora Interdonato: “La cura del verde è più corposa grazie al restyling. A breve presenteremo il piano di gestione del verde in città e durante il Festival della sostenibilità parleremo di riuso dei materiali tessili”.

Arena e cultura. L’assessore Caminiti ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: “L’anfiteatro rinnovato con 2500 posti ospiterà spettacoli nei prossimi giorni e durante l’estate. Non ci saranno mai più cancelli chiusi e i giovani potranno vivere la villa quotidianamente”. Le fioriere che conducono all’Arena celebrano la città smart e i miti messinesi, come Colapesce, Mata e Grifone. “L’idea è che questo spazio abbia un valore educativo”, ha sottolineato Valeria Asquini, presidente di Messina Social City.

E-Si-Sto: un luogo per tutti. Taglio del nastro anche per la nuova struttura “E-Si-Sto”, fortemente voluta dall’Amministrazione: “Uno spazio multifunzionale nel verde a disposizione di tutti i cittadini – ha affermato la presidente Asquini – dove poter pensare, leggere, lavorare e usufruire di postazioni di coworking”. All’interno, un grande salone per convegni, una zona break con possibilità di ricaricare i dispositivi elettronici e un angolo dedicato ai bambini con giochi e spazi per lo studio.