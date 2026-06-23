Lavori all’acquedotto Fiumefreddo. Ecco i tempi di ritorno all’erogazione regolare a Messina

Fermo temporaneo del flusso idrico verso la città, i presìdi a supporto dei cittadini

MESSINA – Tavolo tecnico e operativo questa mattina nella sede di Amam. Tutto pronto per rendere simultaneamente attivi i cantieri in cui mercoledì 24 giugno verranno eseguiti gli interventi programmati di manutenzione e potenziamento della condotta adduttrice dell’acquedotto di Fiumefreddo, una tra le infrastrutture idriche cittadine cruciali, oggetto di particolare attenzione tecnica e di un piano di interventi costante che mira ad incrementarne l’affidabilità e a ridurre il rischio di future criticità sulla rete di distribuzione.

Quattro i punti critici in cui si svolgeranno le delicate operazioni per efficientare l’adduttrice, che richiederanno l’interruzione temporanea del flusso d’acqua da Fiumefreddo verso Messina all’interno della tubazione dal diametro di 1 metro, sicché alla rete idrica cittadina verrà meno il principale approvvigionamento per circa 10 ore con ripercussioni sulla capacità di erogazione secondo gli orari della consueta programmazione nelle successive 48 ore.

Due cantieri saranno attivati al confine tra i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano, uno nel comune di Taormina (nella frazione di Mazzeo) e uno nel comune di Letojanni (in prossimità dello svincolo autostradale della A 18).

Nel medesimo arco temporale in cui si opererà sull’adduttrice, Amam ha previsto ulteriori interventi manutentivi che verranno realizzati sulla rete di distribuzione idrica cittadina in assenza di flusso d’acqua in condotta, tra i quali un ulteriore fase di efficientamento della distribuzione nel rione Carrubbara.

La macchina organizzativa di Amam è pronta per fornire immediato e costante supporto ai cittadini e per creare il minor disagio possibile. Nella giornata di mercoledì 24 giugno, in particolare, l’erogazione idrica verrà garantita regolarmente in rete sino alle ore 12, quando verrà sospesa per riprendere dal tardo pomeriggio di giovedi 25 giugno, a partire dalle zone del Centro città, e poi venerdì 26, via via anche nella zona Nord. Il flusso da Torrerossa invece riprenderà appena ultimati i lavori, che dovrebbero comportare circa 10 ore di attività, in modo da consentire l’immediato riempimento dei serbatoi di accumulo principali, che alimentano gli ulteriori serbatoi zonali e la distribuzione capillare in tutte le aree servite.

Di seguito, la sintesi del piano delle attività e delle informazioni utili ai cittadini

AREE E TEMPI IN CUI SI AVVERTIRANNO I DISAGI

MERCOLEDI 24 GIUGNO

L’erogazione idrica sarà regolare sino alle ore 12 in tutta la città

Dalle ore 12, verrà sospesa nella zona del Centro cittadino e della fascia nord (costiera e collinare), mentre nella zona sud (costiera e collinare) si manterrà regolare o con minime riduzioni nei tempi di distribuzione o in zone servite dall’acquedotto Fiumefreddo.

Le zone che soffriranno maggiormente saranno comprese da Zafferia a Mortelle, inclusi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro – nord della città e i villaggi di Giampilieri, Camaro, Cataratti e Bisconte.

A conclusione dei lavori (intorno alle ore 20) l’acqua verrà reimmessa in flusso da Torrerossa, ma a Montesanto arriverà in nottata.

GIOVEDI 25 GIUGNO

Il programma di distribuzione prevede la verifica dei livelli e l’eventuale programmazione per il graduale approvvigionamento delle diverse zone cittadine, nel corso dell’intera giornata.

VENERDI 26 GIUGNO

Verificato il ciclo di riempimento notturno, l’erogazione potrebbe ripartire regolarmente e di ciò Amam fornirà costante aggiornamento.

PRESIDI A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE

Il piano di Amam prevede il potenziamento del sistema di acquisizione delle segnalazioni e delle richieste di supporto al Numero dedicato 090.3687711, cui 8 operatori in turnazione risponderanno h24

Per far fronte alle eventuali richieste che verranno dai cittadini, peraltro, la società ha predisposto il pronto intervento con tutte le autobotti del parco mezzi AMAM in costante carico e ha già collocato circa 20 rubinetti a disposizione degli utenti h24 per approvvigionamento di acqua sino al regolare ripristino della distribuzione, suddivisi in 4 punti fissi dislocati in città, collocati presso i pozzi cittadini.

I punti fissi principali, situati in zone strategiche della città, saranno 4:

Via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi Piazza Castronovo); Sede Amam, Viale Giostra – Ritiro; Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte; Via Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con v. Michele Amari)

INVITO ALLA COLLABORAZIONE

Come di consueto, al di là dell’impegno pianificato da Amam per prevenire o risolvere ogni possibile disagio, si fa invito a tutti i cittadini sin d’ora alla massima collaborazione e a fare uso parco della risorsa idrica, anticipando – ove possibili – operazioni che necessitino di un maggior uso dell’acqua entro la giornata odierna, in modo da mantenere integre le proprie riserve sino al ripristino della regolare distribuzione.