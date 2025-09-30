Lavori anti allagamenti in viale della Libertà. Dopo il caos riapre via Pola

Modifiche alla precedente ordinanza, dopo che il traffico mattutino era andato in tilt da Paradiso a Giostra
Fino a stamattina il caos tra Paradiso e Giostra, in direzione centro, soprattutto a causa della chiusura di via Pola, per i lavori anti allagamenti in viale della Libertà.
Da domani, invece, e fino al 14 novembre, entra in vigore una nuova ordinanza, che modifica parzialmente i provvedimenti precedenti.
1. Riapertura e Senso Unico in Via Cuppari e Via Pola
Via Pola: Viene riaperto al transito il tratto compreso tra Via Cuppari e Viale Giostra, compresa l’area di intersezione.
Via Cuppari (tra Viale della Libertà e Via Pola): Viene istituito il senso unico di circolazione in direzione est-ovest (mare-monte). Questo crea un percorso alternativo per chi proviene dal Viale della Libertà (direzione nord-sud) e vuole raggiungere il Viale Giostra.
Divieto di sosta: Viene istituito il divieto di sosta 0-24, con zona rimozione coatta, su ambo i lati in Via Cuppari nel tratto interessato dalla modifica.
2. Limitazioni per Veicoli Pesanti e Bus
È istituito il divieto di transito per autobus e veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate in Via Cuppari, in corrispondenza dell’intersezione con Viale della Libertà.
3. Obblighi e Percorsi Alternativi
Viale della Libertà (direzione nord-sud): All’intersezione con Via Cuppari, gli automobilisti avranno le “direzioni consentite diritto e destra”.
Verrà collocata apposita segnaletica di “percorso alternativo” sul Viale della Libertà (direzione nord-sud) per indirizzare il traffico.
4. Presidio e Sicurezza
La Polizia Municipale è stata incaricata di predisporre un presidio fisso, nella fascia oraria di punta dalle 7 alle 8:30, in corrispondenza dell’intersezione Viale della Libertà/Viale Giostra, per garantire una migliore regolamentazione e fluidificazione del traffico veicolare.