“Lavori completati a Camaro, arriverà più acqua a Bisconte e Catarratti”

L'assessore Carreri aggiorna sugli interventi in via Comunale: "Un'operazione di messa in sicurezza. L'apertura della strada non prima dell'1 febbraio"

MESSINA – “Lavori completati per quanto riguarda i collegamenti delle condotte. Appena arriveranno in pressione, dovrebbero esserci più acqua e pressione nei tubi soprattutto a Bisconte e Catarratti”. Ad aggiornare sui lavori a Camaro è l’assessore ai Rapporti con Amam Nino Carreri. Si tratta degli interventi sulla rete idrica in via Comunale Camaro, avviati a seguito della segnalazione di una perdita. Lavori che hanno comportato da circa una settimana tanti disagi per i cittadini.

Spiega l’assessore: “Sul terreno ci sono quattro saracinesche, di cui due in basso e due in alto. Per comprendere in una nuova cameretta quello in alto basterà un modulo. Per le due in basso, più grosse, ci vuole una struttura in cemento armato. Dato che poi deve asciugarsi, non prima di sabato 1 febbraio si riaprirà la strada. Il lavoro maggiore è stato fatto e i tubi inseriti daranno maggiore spinta alla pressione verso il complesso Mito, dalla via Polveriera a Bisconte, Catarratti e San Luigi. Questo lavoro consentirà di far arrivare più acqua sopratutto ai villaggi di Bisconte e Catarratti, in difficoltà. Si presume che si possa risolvere il problema della pressione”.

Aggiunge Carreri: “Le cosiddette camerette sono state spostate dal centro della strada, liberandole dal contatto con un cavo Enel e il tubo del gas. Ecco perché ci hanno messo un poo’ di tempo dopo aver aperto la strada. Ma è stato fatto bene. Hanno lavorato operai Amam e altri di una ditta appaltatrice. Grande merito alle squadre mentre c’è chi continua a straparlare. Basta informarsi. C’erano esigenze di messa in sicurezza”.

