Lavori confermati. Venerdì 19 gennaio niente acqua a Messina

Dovrebbe tornare sabato pomeriggio in zona sud, domenica nel resto della città

MESSINA – Il distacco idrico ci sarà. Dopo il rinvio dello scorso 12 gennaio, venerdì 19 Amam staccherà dalle 4 la condotta idrica di Fiumefreddo. L’acqua comincerà a mancare dalle 8 del venerdì, con qualche ora di distribuzione ridotta il giovedì per avere maggiore pressione nella notte prima del distacco. Il Coc sarà attivo dalle 8 alle 24, sia venerdì, sia sabato, sia domenica. Il numero resta quello del Coc: 09022866.

I lavori partiranno alle 7 e si chiuderanno entro le 7 del sabato mattino. Nel pomeriggio di sabato ricomincerà l’erogazione. Se tutto va come dovrebbe andare, senza imprevisti come accaduto a novembre, l’acqua tornerà dal sabato pomeriggio già nella zona sud fino alla domenica nei villaggi a nord. Lunedì mattina si tornerà alla piena normalità.

Autobotti

In giro per la città ci saranno 10 autobotti a postazione mobile, più 3 fisse (Granatari, Annunziata e piazza Fazio a Camaro) e 4 rubinetti in corrispondenza dei pozzi (Amam, Piazza Castronovo, Piemonte, Torre Vittoria sul viale Principe Umberto). A questi si aggiungono i moduli della protezione civile per le attività commerciali: saranno 12 o 13.

Serbatoi

La raccomandazione è di controllare i serbatoi e gli impianti già oggi, per eventuali problemi da segnalare ad Amam. Il sindaco Federico Basile ha ribadito che si tratta “di una interruzione programmata non di una emergenza idrica. Stiamo cercando di migliorare la rete, quindi l’appello è di ridurre e gestire i consumi”.

Montesanto

Tra gli interventi, ci sarà anche il nodo Montesanto, che permetterà di collegare i due serbatoi Montesanto 2 e 1, distanti 15 metri. A questi si aggiungono 9 interventi sulla condotta e 8 in città. Sarà uno sforzo organizzativo non indifferente, per unire lavori straordinari e ordinari: coinvolte un centinaio di persone.