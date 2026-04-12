Lavori in corso a Fiumefreddo, poca acqua a Messina LE ZONE

Partiti alle 12. Disservizi idrici nella zona nord e centro oggi e domani. L'Amam garantisce il supporto alla popolazione. Ecco le zone.

MESSINA – I lavori sono partiti. Oggi dalle ore 12 c’è stato l’atteso stop della centrale a Torrerossa. Di conseguenza, oggi e domani, l’erogazione idrica in rete subisce disservizi a Messina centro e nord. Disagi legati ai tempi di riempimento dei serbatoi cittadini e di reimmissione in distribuzione dell’acqua, dopo il fermo di 10 ore previsto per eseguire le lavorazioni urgenti alla Centrale di captazione e adduzione di Fiumefreddo. I maggiori disservizi potrebbero registrarsi domani.

Sono stati anche altri interventi. Fa sapere la partecipata: “Il tavolo tecnico Amam ha privilegiato gli interventi di riparazione delle reti cittadine più complessi e particolarmente quelli nell’area di Camaro e alle spalle dell’Ospedale Piemonte, ove si interverrà in 4 punti: via Catara Lettieri; via G. Pilli, nei pressi della Farmacia; via G. Pilli, all’interno di una cameretta, nei pressi ambulatorio polidiagnostico; Viale Europa, in una cameretta sita nei pressi dell’ospedale Piemonte”.

DOMENICA 12 APRILE

L’erogazione idrica è stata regolare sino alle ore 12 in tutta la città. Poi è stata sospesa nella zona del centro cittadino e della fascia nord (costiera e collinare), mentre nella zona sud (costiera e collinare) si manterrà regolare o con minime riduzioni nei tempi di distribuzione o in zone servite dall’acquedotto Fiumefreddo.

Le zone che soffriranno maggiormente saranno comprese da Zafferia a Mortelle, inclusi i villaggi rivieraschi e collinari della zona centro – nord della città e i villaggi di Giampilieri, Camaro, Cataratti e Bisconte.

A conclusione dei lavori (intorno alle ore 20) l’acqua verrà reimmessa in flusso da Torrerossa, ma a Montesanto arriverà in nottata.

Lunedì 13 aprile

Il programma di distribuzione prevede la verifica dei livelli e l’eventuale programmazione per il graduale approvvigionamento delle diverse zone cittadine, nel corso dell’intera giornata.

MARTEDì 14 APRILE

verificato il ciclo di riempimento notturno (tra il 13 e il 14 aprile), l’erogazione potrebbe ripartire regolarmente e di ciò Amam fornirà costante aggiornamento.

PRESIDI A SUPPORTO DELLA POPOLAZIONE

Supporto alla cittadinanza. Il piano di Amam prevede “un potenziamento del sistema di acquisizione delle segnalazioni e delle richieste di supporto al Numero dedicato 090.3687711, cui 8 operatori in turnazione risponderanno h24. Per far fronte alle eventuali richieste che verranno dai cittadini, peraltro, la società ha predisposto il pronto intervento con tutte le autobotti del parco mezzi Amam in costante carico e già collocato circa 20 rubinetti a disposizione degli utenti h24 per approvvigionamento di acqua sino al regolare ripristino della distribuzione, suddivisi in 4 punti fissi dislocati in città, collocati presso i pozzi cittadini”.

I punti fissi principali, situati in zone strategiche della città, saranno 4:

Via Girolamo Savonarola, incrocio Via Onofrio Gabriele (pressi Piazza Castronovo); Sede Amam, Viale Giostra – Ritiro; Viale Europa, pressi Ospedale Piemonte; Via Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria (incrocio con v. Michele Amari)

Al di là dell’impegno pianificato da Amam per “prevenire ovvero risolvere ogni possibile disagio, si fa invito a tutti i cittadini sin d’ora alla massima collaborazione e a fare uso parco della risorsa idrica, anticipando – ove possibili – operazioni che necessitino di un maggior uso dell’acqua entro la giornata di sabato 11 aprile, in modo da mantenere integre le proprie riserve sino al ripristino della regolare distribuzione”.

Gli interventi e i litri in più

Accertato l’arrivo di tutti i pezzi necessari per le riparazioni urgenti, sono tre gli interventi manutentivi straordinari nella Centrale di pompaggio che saranno realizzati in contemporanea durante le 10 ore stimate tra le 10 e le 20 di domenica.

Verranno eseguite le riparazioni urgenti su due pompe di spinta con la revisione dei sistemi elettromeccanici di funzionamento e sostituzione in sicurezza dei cavi di alimentazione di una terza pompa sommersa, nel Pozzo 2 dell’impianto di Torrerossa.

Comunica Amam: “Questo triplice intervento avrà anche l’effetto di efficientare il sistema di captazione e adduzione alla partenza, consentirà il mantenimento in efficienza operativa ed estenderà la durata degli impianti, garantendo al contempo la capacità di maggiore spinta e dunque di afflusso idrico da Fiumefreddo verso la Rete idrica cittadina e il recupero di circa 10-15/litri di acqua al secondo verso la città di Messina. Nel medesimo lasso di tempo, una ulteriore squadra di tecnici interverrà sempre lungo la condotta adduttrice di Fiumefreddo per eseguire la riparazione di due perdite, riscontrate in località Filti e Zappulla (nella zona di Calatabiano), individuate nel corso dell’attività di ordinario monitoraggio e manutenzione degli impianti in gestione Amam e il cui ripristino consentirà di poter recuperare ulteriori 10-15/litri di acqua al secondo verso la rete idrica di Messina”.

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