Lavori in Galleria: i turisti calpestano e fotografano un mosaico più pulito FOTO

Il restyling continua: verranno sostituite le tessere e gli oblò danneggiati

MESSINA – Un gruppo di turisti stranieri in città ha visitato la Galleria Vittorio Emanuele. I crocieristi sbarcati dalla Viking hanno fotografato la bellezza ma anche il degrado che caratterizza alcuni punti della preziosa pavimentazione. Il gioiello architettonico, infatti, da troppi anni grida vendetta.

I lavori iniziati due anni fa

Circa due anni fa sono iniziati gli interventi per riqualificare il sito. Prima le alte pareti, il soffitto e le vetrate, ora toccherà al mosaico. Nelle prossime settimana, infatti, verranno sostituite le tessere e gli oblò danneggiati. Sia all’interno della Galleria che nei portici esterni.

Entro maggio la Galleria restaurata

La prima fase di pulitura ha già dato i primi risultati. Oggi, per la prima volta dopo tanti anni, dei turisti in visita a Messina hanno potuto calpestare e fotografare un mosaico più pulito. Certamente le parti danneggiate e ricoperte con del cemento sono ancora li in bella mostra, ma nel giro di 60 giorni i lavori di sostituzione saranno completati. Entro maggio, quindi, la galleria sarà completamente restaurata e potrà tornare ad essere un luogo d’attrazione turistica degno di questo nome.