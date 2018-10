Taormina. Disagi idrici nel centro storico, pronto intervento del Comune

TAORMINA. Sono stati risolti in giornata i disagi idrici a Taormina a causa di un guasto all’acquedotto nella zona di Porta Catania e piazza Duomo. A dare l’annuncio era stata l’Amministrazione comunale spiegando che si stava lavorando per risolvere il problema in breve tempo.

Il pronto intervento nell’area che comprende anche parte del centro storico, è stato eseguito dagli operai dell’Asm, l’azienda che gestisce il servizio idrico. La situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore di lavoro. Nei giorni scorsi un altro guasto aveva interessato la frazione a mare di Mazzarò nel tratto di condotta che serve tra l’altro i serbatoi dell’ospedale S. Vincenzo di contrada Sirina.