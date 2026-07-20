Lavori sulla linea Palermo-Messina, due settimane di modifiche alla circolazione dei treni

Interventi di manutenzione e miglioramento sismico tra Bagheria e Altavilla Milicia e fra Sant'Agata e Zappulla

Da giovedì 23 luglio a giovedì 6 agosto 2026, sulla linea Palermo-Messina, la circolazione ferroviaria subirà modifiche e cancellazioni per consentire interventi di potenziamento infrastrutturale.

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha programmato interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria sulla Linea Palermo-Messina. Da giovedì 23 luglio a giovedì 6 agosto 2026 sono previsti interventi di miglioramento sismico del ponte al km 19+756 fra le stazioni di Bagheria e Altavilla Milicia. Per consentire l’operatività dei cantieri la circolazione si svolgerà su un solo binario con modifiche dell’offerta commerciale. Inoltre, dalle ore 23.30 di sabato 1° agosto alle ore 11.50 di domenica 2 agosto saranno effettuati interventi di regolazione termica su tratti di binario fra S. Agata Militello e Zappulla. Durante le lavorazioni la circolazione ferroviaria sarà sospesa fra le stazioni di S. Agata Militello e Zappulla.

In particolare, per i treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sono previste modifiche d’orario e cancellazioni sulle linee Palermo Aeroporto – Termini Imerese, Palermo Centrale – Termini Imerese e Palermo Centrale – Messina Centrale, con alcuni treni che modificheranno la stazione di destinazione o partenza e saranno limitati o partiranno da Bagheria.

Alcuni servizi del Regionale tra Messina Centrale/S. Agata di Militello e Palermo Centrale modificheranno l’orario, con fermate aggiuntive ad Altavilla-Milicia, S. Nicola Tonnara, Trabia, Casteldaccia, S. Flavia e Bagheria.

Alcuni treni fra Palermo Centrale e Termini Imerese saranno cancellati tra le stazioni di Bagheria e Termini Imerese; i viaggiatori potranno utilizzare soluzioni che prevedono la combinazione “treno+treno” con cambio a Bagheria o itinerari “treno+bus” che prevedono l’interscambio presso la stazione di Bagheria.

Nella giornata di domenica 2 agosto, inoltre, i treni del Regionale subiranno modifiche per lavori fra le stazioni di S. Agata di Militello e Zappulla nella fascia oraria 6 – 12.

Per garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto la rimodulazione del servizio con bus con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria.

Le variazioni per i collegamenti Intercity e i servizi bus sostitutivi

I treni Intercity e Intercity notte delle relazioni Milano/Roma – Siracusa/Palermo subiscono modifiche di orario nella tratta Messina-Palermo. Dall’1 al 3 agosto, inoltre, alcuni treni Intercity Giorno e Intercity Notte fra Messina e Palermo verranno riprogrammati con bus.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus è consentito il trasporto di bici pieghevoli, non è consentito il trasporto di altre tipologie di bici né di mezzi di micromobilità elettrica e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida.