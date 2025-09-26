Lavori sull’isola pedonale, oggi pomeriggio riapre la via Maddalena FOTO

E' stata pavimentata ma rimarrà carrabile. Il cantiere prosegue sul lato valle del Viale San Martino

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per la riqualificazione dell’isola pedonale procedono a buon ritmo. Dopo tre settimane di chiusura la via Maddalena è pronta a riaprire. L’incrocio che collega il lato monte al lato valle del viale San Martino sarà aperto al transito oggi pomeriggio come da cronoprogramma.

Nuova pavimentazione in via Maddalena ma resta carrabile

La via è stata pavimentata come il resto dell’isola pedonale ma rimarrà comunque carrabile. Gli operai hanno già cominciato a lavorare sul lato valle del viale e il cantiere proseguirà fino dicembre con l’obiettivo di arrivare a completare la pavimentazione fino alla via Santa Cecilia. Poi a gennaio, dopo la pausa natalizia, i lavori riprenderanno sul lato monte del viale.

Riasfaltata parte di via XXVII Luglio

In questo appalto non è prevista la pavimentazione della via XXVII Luglio. La strada che unisce il viale San Martino a Piazza Cairoli è stata di recente asfaltata per portarla allo stesso livello della nuova pavimentazione. Questa via e il lato valle della piazza saranno pavimentati come il resto dell’isola pedonale con un nuovo appalto. E non sarà Atm a realizzare questi lavori ma il Comune di Messina.

