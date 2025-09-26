 Lavori sull'isola pedonale, oggi pomeriggio riapre la via Maddalena FOTO

Lavori sull’isola pedonale, oggi pomeriggio riapre la via Maddalena FOTO

Silvia De Domenico

Lavori sull’isola pedonale, oggi pomeriggio riapre la via Maddalena FOTO

venerdì 26 Settembre 2025 - 14:00

E' stata pavimentata ma rimarrà carrabile. Il cantiere prosegue sul lato valle del Viale San Martino

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori per la riqualificazione dell’isola pedonale procedono a buon ritmo. Dopo tre settimane di chiusura la via Maddalena è pronta a riaprire. L’incrocio che collega il lato monte al lato valle del viale San Martino sarà aperto al transito oggi pomeriggio come da cronoprogramma.

via Maddalena lavori

Nuova pavimentazione in via Maddalena ma resta carrabile

La via è stata pavimentata come il resto dell’isola pedonale ma rimarrà comunque carrabile. Gli operai hanno già cominciato a lavorare sul lato valle del viale e il cantiere proseguirà fino dicembre con l’obiettivo di arrivare a completare la pavimentazione fino alla via Santa Cecilia. Poi a gennaio, dopo la pausa natalizia, i lavori riprenderanno sul lato monte del viale.

via XXVII luglio

Riasfaltata parte di via XXVII Luglio

In questo appalto non è prevista la pavimentazione della via XXVII Luglio. La strada che unisce il viale San Martino a Piazza Cairoli è stata di recente asfaltata per portarla allo stesso livello della nuova pavimentazione. Questa via e il lato valle della piazza saranno pavimentati come il resto dell’isola pedonale con un nuovo appalto. E non sarà Atm a realizzare questi lavori ma il Comune di Messina.

Vedi qui la galleria fotografica

lavori via Maddalena
lavori via Maddalena
lavori via Maddalena
lavori via Maddalena
lavori via Maddalena
lavori via Maddalena
lavori via Maddalena
lavori via Maddalena
lavori via Maddalena

Un commento

  1. Liuk 26 Settembre 2025 14:51

    Che senso ha non fare tutto adesso. L’ errore più grosso è stato quando ultimati i lavori a monte di piazza Cairoli non si è passati alla realizzazione del lato mare. Adesso avremmo avuto una piazza omogenea risparmiandoci questo inutile lavoro in asfalto.

    2
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Risanamento, le demolizioni ripartono da Largo Diogene VIDEO
Sgomento a Vittoria, ragazzo sequestrato da individui armati e incappucciati
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED