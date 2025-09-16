 Isola pedonale, si lavora ancora in via Maddalena. Già pavimentato metà incrocio VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 16 Settembre 2025 - 06:40

La strada dovrebbe riaprire alla fine della prossima settimana. Poi il cantiere si sposterà sul viale San Martino (lato valle)

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori sul viale San Martino. Il progetto di riqualificazione della linea tranviaria ha coinvolto anche l’isola pedonale, che sta pian piano cambiando aspetto. Da tre settimane è stato chiuso l’incrocio con la via Maddalena. Gli interventi sono al giro di boa e alla fine della prossima settimana dovrebbero concludersi. Circa metà dell’incrocio è già stato pavimentato e alla fine dei lavori sarà l’unico tratto carrabile del nuovo viale.

viale isola pedonale

Fino a dicembre cantiere sul viale (ma solo lato valle)

Dopo il 26 settembre quindi il cantiere avanzerà verso la via Santa Cecilia. Si procederà con il lato valle del viale San Martino e la fine di questo step è stata fissata a dicembre. Poi è prevista una pausa per il periodo di Natale e la ripresa dei lavori sul lato monte da gennaio 2026.

Un commento

  1. Verita 16 Settembre 2025 08:24

    Insegne luminose della toponomastica spente da decenni, piante divelte mai sostituite sul viale (e non solo), palme morte mai rimpiazzate come le siepi

    Anche questi nei lavori del tram?
    Fateci un pensierino

    0
    0
    Rispondi

