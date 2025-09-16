Isola pedonale, si lavora ancora in via Maddalena. Già pavimentato metà incrocio VIDEO

La strada dovrebbe riaprire alla fine della prossima settimana. Poi il cantiere si sposterà sul viale San Martino (lato valle)

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Proseguono i lavori sul viale San Martino. Il progetto di riqualificazione della linea tranviaria ha coinvolto anche l’isola pedonale, che sta pian piano cambiando aspetto. Da tre settimane è stato chiuso l’incrocio con la via Maddalena. Gli interventi sono al giro di boa e alla fine della prossima settimana dovrebbero concludersi. Circa metà dell’incrocio è già stato pavimentato e alla fine dei lavori sarà l’unico tratto carrabile del nuovo viale.

Fino a dicembre cantiere sul viale (ma solo lato valle)

Dopo il 26 settembre quindi il cantiere avanzerà verso la via Santa Cecilia. Si procederà con il lato valle del viale San Martino e la fine di questo step è stata fissata a dicembre. Poi è prevista una pausa per il periodo di Natale e la ripresa dei lavori sul lato monte da gennaio 2026.