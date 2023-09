Lavoro e diritti per costruire un futuro a Messina: la Cgil apre il confronto - Tempostretto

Incontri, mostre e laboratori in vista della mobilitazione nazionale del 7 ottobre

MESSINA – Una giornata nel segno del lavoro e dei diritti. “Tracciare la via maestra significa costruire un futuro, partendo da quello della Sicilia”, ha detto il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. Una giornata che la Cgil Messina ha voluto organizzare per lanciare un forte messaggio di affermazione dei diritti partendo da quello al lavoro: l’iniziativa “Diritti al quadrato” che si è svolta ieri pomeriggio e fino a sera negli spazi della Camera del lavoro è stata un momento di condivisione, dialogo e confronto. Incontri, Mostre, musica, laboratori artistici, performance teatrali, diverse le attività che hanno animato la sede del sindacato.

La manifestazione nazionale del 7 ottobre

“Un’iniziativa che si inserisce nella mobilitazione in corso per ribadire le priorità che il Paese deve affrontare, che ci vedrà in piazza il 7 ottobre assieme a molte associazioni: La via maestra. Insieme per la Costituzione il titolo della manifestazione. Abbiamo voluto aprire gli spazi del sindacato perché è importante avere luoghi di confronto”, ha detto il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti.

“Verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile del territorio”

Significativo il dibattito con le istituzioni e realtà del territorio con un dialogo a più voci che ha coinvolto lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, i giovani sulle tematiche dei diritti e del lavoro. “Verso uno sviluppo inclusivo e sostenibile del territorio”, di questo si è discusso nel confronto coordinato dalla segretaria confederale Stefania Radici che ha visto la presenza del sindaco Federico Basile, del provveditore agli studi di Messina Stello Vadalà, del direttore dell’Inps Gaetano Minutoli, della consigliera provinciale di Parità Mariella Crisafulli, della presidente della Messina Social City Valeria Asquini, del direttore del Centro per l’Impiego Giacomo De Francesco, dell’educatrice Oratorio salesiano di San Matteo Marika Santoro.

Fondi del Pnrr, i problemi sociali, della scuola, i diritti e le pari opportunità, le risposte che si devono dare sul piano del rilancio socioeconomico, delle opportunità da mettere in campo per l’area metropolitana di Messina: tanti gli spunti emersi e che vedranno la Cgil impegnata in altre azioni di sollecito nei confronti delle amministrazioni locali.

Nel corso del confronto, reading curati dall’attrice Valeria Alessi e dalla musicista Mariachiara Millimaggi.

Accanto al dibattito, i momenti musicali e le attività che hanno coinvolto pure i più piccoli: l’apprezzata esibizione del quartetto dell’orchestra filarmonica di Giostra, l’estemporanea di pittura del professore Guglielmo Bambino, il laboratorio artistico di mosaico di Elisa Callejera, storytelling e laboratorio esperienziale di disegno e pittura con Simona Ponzù Donato.

Nel corso dell’iniziativa è stato pure presentato il libro “Fuori da ogni convenzione” della scrittrice messinese Francesca Calapai, ha dialogato con l’autrice la segretaria confederale della Cgil Messina Marcella Magistro. La giornata ha registrato la collaborazione del Birrificio Messina e la presenza dell’azienda agricola Villarè.