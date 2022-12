Le gemelle Federica e Serena partoriscono lo stesso giorno

Straordinaria coincidenza all'ospedale Fogliani di Milazzo, dove due sorelle di Pace del Mela hanno dato alla luce i loro figli a distanza di poche ore l'una dall'altra

MILAZZO – È stata una coincidenza che ha stupito un po’ tutti, non solo nel comprensorio tirrenico: ieri all’ospedale Fogliani di Milazzo, due gemelle di 31 anni, Federica e Serena, di Pace del Mela, hanno partorito quasi nello stesso momento. Mentre una delle due partoriva, infatti, l’altra entrava in travaglio. E così, a distanza di poche ore l’una dall’altra, entrambe hanno dato alla luce due splendidi bambini, un maschietto, Alessandro, e una femminuccia, Ludovica Nadia.

Non è una prima volta: nel 2016 un caso simile si era verificato in California, mentre nel 2020 la stessa coincidenza ha riguardato due gemelle di Casoria.