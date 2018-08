Rometta, sabato l'intestazione della villetta a Peppino Impastato

L’estate, nel romettese, si conclude con un appuntamento dedicato alla legalità. Questo sabato alle 18.00 l’intitolazione della villetta di Via Mezzasalma, a Rometta Marea, alla memoria di Peppino Impastato. L’iniziativa giunge contestualmente all’autorizzazione, da parte della prefettura, affinché Via Nino Bixio possa cambiare nome in “Via Vittime della Strage di Bronte”.

Dopo la cerimonia di Via Mezzasalma un nuovo appuntamento sarà previsto alle 19.00, presso Villa Martina. Il docente Augusto Cavadi, presidente della scuola di formazione etico-politica Giovanni Falcone di Palermo, presenterà il libro "Peppino Impastato martire civile. Contro la mafia e contro i mafiosi".

Nel romettese sono diverse le vie intestate a figure rilevanti nell’ambito della legalità e della lotta alla mafia. Grazie all’operato della commissione toponomastica, composta da sole donne “per una rilettura al femminile della storia”, si è ottenuta l’intestazione dell’ex Piazza Stazione a Graziella Campagna e dell’ex Via Roma a Cesare Terranova.

Salvatore Di Trapani