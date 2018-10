"100 piazze per differenziare". Appuntamento domattina a piazza Casa Pia

Stazioni ecologiche temporanee, per offrire ai cittadini l’opportunità di toccare con mano, in tempo reale, la convenienza della raccolta differenziata, mediante il conferimento di rifiuti separati in modo ottimale.

E’ l’iniziativa “100 piazze per differenziare”, promossa da Legambiente domani in piazza Casa Pia, dalle 9.30 alle 13.

Le tipologie di rifiuti valorizzabili sono imballaggi in carta e cartone, vetro, plastica, metalli. Ogni frazione dovrà essere conferita separatamente e contenuta in sacchi trasparenti o, comunque, in modo tale da consentire l’ispezione da parte degli operatori (soci e volontari dei Circoli messinesi di Legambiente) addetti al controllo ed alla pesatura. Il peso sarà quindi convertito in ecopunti secondo una precisa tabella di valorizzazione ed al raggiungimento della soglia minima di 30 ecopunti si avrà diritto ad uno scambio con i prodotti alimentari offerti dal Biomercatino.