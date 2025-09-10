 Lei scopre i tradimenti, lui la picchia. Condannato compagno violento

Lei scopre i tradimenti, lui la picchia. Condannato compagno violento

Alessandra Serio

Lei scopre i tradimenti, lui la picchia. Condannato compagno violento

Tag:

mercoledì 10 Settembre 2025 - 08:30

L'incubo di una donna di Nizza Di Sicilia venuto a galla al processo a Messina

Messina – Dopo essere stato allontanato da casa dal giudice, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi un 55enne di Nizza Di Sicilia, accusato di maltrattamenti nei confronti della convivente. La sentenza è della giudice Teresa Di Fresco del Tribunale di Messina e stabilisce la condanna dell’uomo, difeso dall’avvocato Felice Di Bartolo, e il diritto al risarcimento per la vittima, assistita dall’avvocata Cettina La Torre.

Il supporto del centro “Al tuo fianco”

Sullo sfondo della vicenda giudiziaria c’è quella umana di una sessantenne dello stesso centro jonico, maltrattata per anni dal compagno. Vicenda venuta a galla dopo l’ultimo intervento dei carabinieri a casa della coppia, a metà del 2024, dopo l’ennesima aggressione violenta. Da quel giorno, supportata dal Centro anti violenza “Al tuo fianco”, la vittima ha trovato la forza di denunciare il compagno, liberarsi dalla schiavitù prima di tutto piscologica e uscire dalla spirale della violenza fisica.

Fuori dall’incubo della violenza

La donna ha raccontato dei continui schiaffi, esplosioni di rabbia, botte e oggetti distrutti a casa, quando non lanciati addosso. “Ogni discussione, anche stupida, era occasione per schiaffeggiarmi”, ha raccontato in sostanza la vittima. Anche quando lei scopriva i continui tradimenti di lui: anziché giustificarli, l’uomo avrebbe preteso che lei li accettasse, picchiandola per punirla della “colpa” di aver chiesto spiegazioni. Fino all’agosto 2024 quando, all’ennesima lite verbale, lui l’ha afferrata per i capelli e, dopo averla colpita al volto, le ha strappato il telefono dalle mani per evitare che lei potesse chiedere aiuto.

La condanna

Ma in quella occasione i Carabinieri hanno bussato ugualmente alla porta della coppia, portando via l’uomo. Da allora lui non può più avvicinarsi alla ex, né in casa né nei luoghi da lei frequentati, pena l’arresto. Divieto che ora si aggiunge alla condanna penale.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Cantieri fantasma, la precisazione del legale: “Gerbino estranea ai fatti”
Ponte, incontro tra Salvini e Basile. Il sindaco: “Priorità alla rete idrica e stradale”
Messina. Nuovi interventi al parco Aldo Moro: dai bagni al chiosco ristoro
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED