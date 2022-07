Letojanni. Assalito da sciame di insetti, muore 59enne - Tempostretto

Era riuscito a telefonare per chiedere aiuto ma poco dopo non ce l'ha fatta

Aveva aperto la porta di un casolare per prendere degli attrezzi da lavoro ed è stato attaccato da uno sciame di insetti, che lo hanno punto più volte in faccia. Il 59enne Salvatore Ruggeri è riuscito a telefonare per chiedere aiuto ma, una volta arrivati i soccorsi, era già in condizioni critiche. Poco dopo non ce l’ha fatta.

E’ successo ieri mattina, in contrada San Filippo, nella zona nord di Letojanni. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile di Taormina, mentre i militari della Stazione di Letojanni hanno avviato le indagini e informato la Procura di Messina, che ha disposto il sequestro della salma, portata nella camera mortuaria del Policlinico di Messina in attesa di autopsia.