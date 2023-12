Letojanni, nasce il Liceo delle Scienze umane. Il sindaco: "Un orgoglio per la nostra cittadina" INTERVISTE - Tempostretto

L'ultima scommessa dell'IIS Caminiti-Trimarchi (con sede a S. Teresa) presieduto da Manuela Raneri. Sarà ad indirizzo Economico-sociale

di Carmelo Caspanello

Le interviste alle dirigente Raneri e alla docente Bucalo: “Si concretizza un vecchio progetto. E’ l’unico liceo in Italia in cui si studia Diritto ed Economia politica”

INTERVISTA al sindaco Costa: “Una svolta per la struttura, che viene ulteriormente valorizzata; un motivo di crescita per tutta la comunità di Letojanni”

LETOJANNI – Un Liceo delle Scienze umane a Letojanni. E’ l’ultima scommessa dell’Istituto d’Istruzione superiore Caminiti-Trimarchi, la cui sede centrale sorge a S. Teresa di Riva, dove sono ospitati lo storico liceo classico “Trimarchi” e lo scientifico “Caminiti”. Altre sezioni, staccate, con indirizzi specifici, hanno sede a Giardini Naxos e Francavilla di Sicilia. Un lavoro lungo e certosino quello varato anni addietro dalla docente di Francese Stefania Bucalo ed avallato dalla dirigente Manuela Raneri che tiene subito a precisare di aver portato a compimento un progetto avviato dalla sua predecessora, Nuccia Lipari.

Il Liceo letojannese delle Scienze umane, opzione Economico-sociale (Les) è stato presentato ufficialmente giovedì scorso, nella sede di via Monte Bianco (che già ospita il Professionale dei Servizi commerciali, Turismo accessibile e sostenibile) alla presenza di docenti, studenti e amministratori comunali, con in testa il sindaco Alessandro Costa, che chiosa: “Per noi è motivo di grande gioia ed orgoglio. Un liceo che apre nella nostra città è segno di crescita, innanzitutto culturale, ma non solo”. Le porte della prima classe si apriranno nell’anno scolastico 2024-2025.

“Il Liceo delle Scienze Umane – spiegano la dirigente Raneri e la professoressa Bucalo – è il liceo della contemporaneità, perché studia il mondo attuale e ne favorisce un’interpretazione critica e consapevole. Rappresenta, ad oggi, una delle maggiori novità perché risponde alle richieste di colmare il vuoto di cultura giuridico-economica riscontrabile sia a livello scolastico, sia più in generale nella società civile. L’obiettivo del Les – aggiungono – è, infatti, quello di formare gli studenti su competenze particolarmente avanzate nelle scienze giuridiche, economiche e sociali, integrando e valorizzando tutte le aree disciplinari: da quella umanistica a quella scientifica, dall’area giuridico-economica a quella sociale filosofica, con l’ausilio degli strumenti matematico-statistici e linguistici”.

Sono stati già tanti i ragazzi che si sono informati sul liceo che nascerà a Letojanni. Tra le domande principali, gli sbocchi una volta ultimato il corso di studi. “Il percorso di studi del liceo delle Scienze umane – evidenziano Raneri e Bucalo – consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e l’inserimento nel mondo del lavoro nell’ambito del terziario, in particolare nel settore dei servizi sociali, della tutela e conservazione dei beni culturali, nel settore pubblicitario e giornalistico”. IN ALLEGATO LE INTERVISTE alla dirigente Manuela Raneri, alla docente Stefania Bucalo e al sindaco di Letojanni, Alessandro Costa.