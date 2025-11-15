L’ex Samar di Contesse sarà demolita. Poi un percorso per collegare i tre accessi al mare

L'obiettivo è di far tornare l'area balneabile
Firmata la Convenzione con la Regione Sicilia per l’attuazione dell’intervento di demolizione e bonifica ambientale dell’area Ex Samar a Contesse finanziato per 501mila 431 euro.
“Un passaggio fondamentale – dice l’assessore Francesco Caminiti – che ci permette adesso di procedere con l’approvazione del progetto esecutivo già redatto e a seguire con la pubblicazione della gara d’appalto. Si tratta di un intervento atteso da anni, che punta a restituire alla cittadinanza un’area negata per troppo tempo, lasciata in uno stato di abbandono e degrado”.
L’obiettivo è far tornare l’area viva e fruibile.
“Nelle scorse settimane – prosegue Caminiti -, anche con sopralluoghi insieme al presidente della Circoscrizione, Davide Siracusano, abbiamo valutato l’ipotesi di realizzare un percorso naturalistico che colleghi i tre accessi al mare oggi presenti, e procedere alla riqualificazione”.
Balneabilità
“Stiamo lavorando alla modifica dei punti di prelievo delle acque di balneazione con l’obiettivo di restituire, nel più breve tempo possibile questo tratto di litorale senza divieti e completamente accessibile” – conclude l’assessore.