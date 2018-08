"Juventus Settebello". Il nuovo libro del giornalista Saro Laganà

Dopo il "Calcio a Taormina", "Juventus le stagioni dei record", "Juventus campioni", "Juventus la fabbrica dei campioni", "Juventus il quinquennio d'oro", "Juventus 6 nella storia" e "G7 2017 Taormina Capitale del Mondo", Saro Laganà, giornalsita de "La Gazzetta dello Sport", e "La Silia", direttore del portale d'informazione "Vai Taormina", torna in libreria con il suo ottavo libro dal titolo "Juventus Settebello", edito dalla "Kennes".

Il volume racconta dell'impresa bianconera che non ha precedenti in 120 anni di calcio. Un titolo, il settimo, arrivarto nel prima anno della rivoluzione chiamata VAR. Un successo sofferto, dopo un testa a testa con il Napoli durato fino a poche giornate dal termine dello scorso campionato, con Allegri prioatista come l'ex Buffon (oggi sostituito da Szczeny).

Per il mister si è trattato del quinto titolo consecutivo mentre per l'ex numero uno è il nono titolo in carriera. Per i bianconeri record anche nei numeri. 95 i pinti finali in classica con una media gol di 2.4 a partita. Una stagione culminata con la vittoria in Coppa Itali, la 13esima della storia bainconera grazie al 4-0 sul Milan nella notte del 9 maggio a Roma.

"Un libro - che come spiega lo stesso Laganà - è stato distrubuito in tutte le libreria d'Italia e non è solo rivolto ai tifosi bianconeri, ma agli appassionati di calcio e sport in generale. All'interno i lettori troveranno anche una raccolta di foto, le più significative di una stagione memorabile che si spera possa ripetersi anche quest'anno".