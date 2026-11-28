Il progetto è stato già messo all'attenzione del sindaco, genererebbe 5 megawatt che potranno coprire il fabbisogno dell'impianto e aiutare famiglie in difficoltà energetica

La conferenza stampa di venerdì 27 novembre organizzata dalla Società Cooperativa Calcio Messina è stata l’occasione per ripresentare un progetto già lanciato alla città nell’occasione del confronto con gli allora candidati sindaco e più recentemente presentato direttamente all’amministrazione Basile dopo la rielezione. Come spiega il presidente della Cooperativa Antonino Indaimo il non bagnarsi al campo “travalica il discorso meramente sportivo”, diventa secondario vista la mole del progetto e soprattutto in questo momento in cui la società sta utilizzando il Celeste bisogna andare in parallelo aspettando tempi migliori in termini di categorie.

L’idea della copertura del Franco Scoglio

La Cooperativa spiega come al contrario di altri progetti per la copertura tranne che proporre questa idea non può far nulla. C’è il progetto studiato dall’architetto Giacomo Mantineo, socio della Cooperativa, e donato all’amministrazione dove al di là della copertura vengono anche proposte delle eventuali linee di finanziamento che vedono il Comune non sborsane i tanti milioni che ci vorrebbero ma semplicemente “l’innesco” iniziale di circa 100 mila euro coinvolgendo poi spiegano “la banca di investimenti europea, la Bei e al massimo come copertura economica dovrebbe garantire al Comune una fideiussione di circa 2-3 milioni di euro”.

Tutto questo sarà però poi un progetto che si ripagherà da solo nel tempo in termini di energia che copre i costi e anzi potrebbe anche essere venduta o utilizzata dal Comune per altri scopi. L’impianto infatti dovrebbe generare 5 megawatt, raccolti in impianti, cinque da progetto, di 1 megawatt l’uno. Una enorme quantità di energia che coprirebbe da solo il fabbisogno dell’impianto e nell’idea della Cooperativa potrà essere destinata sia all’impiego per altri impianti o ancora il disavanzo utilizzato per abbattere i costi delle famiglie in difficoltà energetica. Insomma raccontato così sembra un progetto virtuoso, ma non si hanno novità dagli uffici comunali tanto che nelle ultime settimane consiglieri di opposizioni di schieramenti comunque opposti, Dario Carbone di Fratelli d’Italia e Alessandro Russo del Partito Democratico hanno chiesto all’amministrazione cosa ne sia stato di questa proposta.