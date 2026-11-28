Piogge torrenziali. Tombini saltati e tanti disagi in strada in particolare nella via Consolare Pompea

MESSINA – Ancora disagi da maltempo non appena arrivano le piogge torrenziali. A Messina oggi si è allagata la via Consolare Pompea, in particolare la strada di Ganzirri attorno al lago. Da qui tombini saltati e tanti problemi per gli automobisti, con intervento della polizia municipale.

Di recente, il consigliere comunale Dario Carbone ha proprio sollevato il caso degli attesi lavori per la canalizzazione delle acque piovane a Ganzirri, con interrogazione urgente a risposta scritta indirizzata al sindaco Federico Basile. L’esponente di Fratelli d’Italia ha spiegato di aver ricevuto “segnalazioni gravi e documentate, dalle quali si evince che dinanzi al bar Messina si sta procedendo alla posa di grate fissandole all’asfalto con del cemento, senza alcun adeguato livellamento”.

Foto da un video del cittadino Paolo Staiti, pubblicato su Facebook.

Articoli correlati