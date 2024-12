L’Indomita Torregrotta celebra 70 anni di storia

Emozionante la premiazione degli ex atleti

Una giornata indimenticabile ha segnato i 70 anni dell’Indomita Torregrotta, simbolo di passione e successo nel panorama sportivo locale, in un evento che ha radunato generazioni di atleti, sostenitori e dirigenti per celebrare una storia che continua a ispirare. Davanti a un pubblico entusiasta, il cuore pulsante dell’Indomita è stato omaggiato con momenti di grande intensità: a partire dal tributo speciale agli ex atleti, vere leggende che hanno scolpito nella memoria collettiva i momenti più gloriosi del club, fino alla premiazione delle nuove leve, giovani promesse che raccolgono il testimone di un’eredità fatta di sudore, impegno e spirito di squadra.

Tra gli interventi, particolarmente apprezzato quello di Gianluca Venuti, presidente del Movimento Sportivi Milazzese, che ha sottolineato il valore storico dell’Indomita come punto di riferimento sportivo e sociale. Venuti ha evidenziato come la società sia stata capace di unire generazioni diverse sotto un unico ideale, quello dello sport come strumento di crescita e comunità. Presenti anche figure di rilievo della società, come il tecnico storico Nicola Antonazzo, che ha condiviso alcuni aneddoti significativi sulla storia del club, e i nuovi tecnici del settore triathlon, Riccardo Pavone, Antonella Leone e Marco Pavone, che incarnano il futuro della disciplina all’interno del club.

L’evento ha visto un momento particolarmente emozionante nella premiazione degli ex atleti, che hanno ricevuto riconoscimenti per il loro contributo al successo della società, e delle nuove leve, simbolo della continuità e della capacità dell’Indomita di rinnovarsi nel tempo. Il presidente della società Andrea D’Andrea ha guidato il brindisi finale dichiarando: “Settant’anni di storia non sono solo un traguardo, ma l’inizio di una nuova avventura. L’Indomita Torregrotta continuerà a essere una fucina di talenti e valori. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo viaggio straordinario.”

Con questo spirito, l’Indomita guarda avanti, pronta a scrivere nuove pagine di successo e a unire ancora una volta il territorio sotto il segno dello sport. L’evento si è concluso in un clima di festa e condivisione, unendo idealmente passato e futuro in una celebrazione che ha lasciato il segno nei cuori di tutti i presenti.