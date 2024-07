L’Inferno nelle Gole dell’Alcantara, già venduti migliaia di biglietti

Dal 25 luglio in scena il nuovo allestimento. Tra le novità il gruppo dei Dannati con elementi inediti, rinnovate coreografie e innovative macchine di scena

“Le prove sono ricominciate e stiamo lavorando alacremente alla ripresa del nostro Inferno di Dante con fatica, certo, ma anche con gioia e soddisfazione”. Lo ha annunciato Giovanni Anfuso, regista del kolossal dei record prodotto da Buongiorno Sicilia con la collaborazione del Parco botanico e geologico delle Gole dell’Alcantara, che rappresenta lo spettacolo più visto nell’Isola negli ultimi anni: oltre centomila spettatori dal 2018 a oggi.



L’anteprima per la stampa e le autorità dell’edizione 2024 dello spettacolo andrà in scena il 24 luglio mentre la prima è stata fissata per l’indomani. Le altre repliche saranno rappresentate ogni settimana dal giovedì alla domenica fino a settembre a eccezione della giornata di Ferragosto.

Il cast per l’edizione del 2024

Gli attori di questa nuova stagione di Inferno saranno, in ordine d’apparizione, Liliana Randi (Narratrice), Luciano Fioretto (che torna nei ruoli di Turista e Caronte) Angelo D’Agosta, (Dante), Salvo Piro (Virgilio), Giovanna Mangiù (Francesca da Rimini, Messo dal Cielo), Davide Pandolfo (Ciacco), Francesco Bernava (Farinata degli Uberti), Rosario Minardi (Ulisse), Davide Sbrogiò (Ugolino), Damiano Bonaccorsi (Paolo, Diomede e Arcivescovo Ruggieri). In scena ci saranno poi, a eseguire le coreografie di Fia Di Stefano, i Dannati: Beatrice Caudullo, Michela Di Francesco, Maria Lardaloro, Marta Marino, Enrica Pandolfo, Lucio Rapisarda, Francesco Salpietro, Gloria Trischitta e Ariluna Verrazzo. Vanno poi citati i costumi di Riccardo Cappello, le musiche di Nello Toscano e gli effetti speciali di Alfredo Vaccalluzzo. Da aggiungere che Simone Trischitta si occupa dell’organizzazione generale, produttori esecutivi sono Luciano Catotti e Ninni Trischitta, le aiuto regista sono Agnese Failla e Lucia Rotondo, il light designer Davide La Colla e il sound designer Enzo Valenti.

Le novità

Riguardo alle novità di quest’edizione, Giovanni Anfuso, che è anche autore della drammaturgia, ha parlato delle differenze rispetto ai passati allestimenti: un nuovo interprete nel ruolo di Farinata degli Uberti, il gruppo dei Dannati con elementi inediti e rinnovate coreografie e innovative macchine di scena per produrre effetti speciali pirotecnici.

“E infine – ha concluso il regista – ci sarà, inesorabilmente, lui: il fiume Alcantara, con il suo fascino, la sua energia, con tutto quello che, ogni sera, saprà regalarci”.

Proprio nel fiume si incontrano i due turisti che, ha sottolineato Liliana Randi, protagonista del lavoro, “dallo scenario meraviglioso delle Gole dell’Alcantara, si ritrovano all’Inferno e vivono tutte le emozioni della discesa tra i Dannati, incontrando tutti i personaggi e i mostri tratteggiati da Dante con la sua poesia”.

“Un nuovo gruppo di danzatori – ha aggiunto la coreografa Fia Di Stefano – sta lavorando con grande determinazione per affrontare questo lavoro. Che tra l’altro li vedrà interagire con gli straordinari effetti pirotecnici messi a punto per questa nuova edizione di Inferno”.

Un’edizione per la quale, come ha rivelato Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia, produttrice di Inferno, “sono stati già venduti migliaia di biglietti”.

“Vi consigliamo quindi – ha aggiunto, rivolgendosi alla platea degli spettatori – di affrettarvi ad acquistarli on line attraverso il circuito Boxoffice Sicilia. Comunque ne abbiamo riservato una cospicua quota per il Botteghino delle Gole, aperto nei giorni delle rappresentazioni a partire dalle 19. Per qualsiasi informazione rimaniamo disponibili con il numero Whatsapp di Buongiorno Sicilia, il 347 638 0512, e con il centralino del Parco botanico e geologico delle Gole”.

(foto di copertina di Santo Consoli)