Liquami in spiaggia a San Saba. L'Amam: "Siamo intervenuti" - Tempostretto

L'allarme lanciato dal consigliere Gioveni, la risposta dell'Azienda Acque

“Ancora un fiume di liquami fognari (l’ennesimo) nella spiaggia di San Saba, con l’indignazione e l’esasperazione di residenti e bagnanti ormai giunte ai massimi livelli”.

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, raccogliendo le legittime lamentele di diversi fruitori della spiaggia di San Saba denuncia le gravi condizioni igienico sanitarie presenti e chiede ad Amam una risoluzione definitiva della problematica.

“Purtroppo non è la prima volta che si verifica questo scempio ambientale – spiega il consigliere – che, oltre a procurare nocumento all’ambiente marino, impedisce ai tanti bagnanti presenti in questo periodo a San Saba di godere di momenti di relax. Mi auguro che Amministrazione e Amam, quindi – conclude Gioveni – intervengano stavolta in modo risolutivo”.

La risposta

“Il problema – spiega la presidente di Amam, Loredana Bonasera – è stato causato da un fermo dell’Enel che non ci è stato comunicato preventivamente ma siamo intervenuti in modo tempestivo, oggi non c’è nessuno sversamento”.