Lo Giudice-Francilia, un abbraccio stempera la tensione dopo le frecciate "elettorali" al vetriolo - Tempostretto

L'incontro tra il sindaco di S. Teresa e il riconfermato primo cittadino furcese. Gli auguri e il... chiarimento

Un sorriso, un abbraccio ed uno scambio di battute. Si stempera la tensione tra i sindaci di S. Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice e Furci Siculo, Matteo Francilia, dopo le scaramucce, con botta e risposta, che hanno concluso la campagna elettorale furcese. Lo Giudice lo scorso giovedì aveva tenuto un comizio in piazza S. Cuore insieme al leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca, per sostenere la candidatura di Francesco Rigano. Il primo cittadino di S. Teresa era in transito sulla Statale 114, a Furci, quando ha notato che all’altezza di piazza S. Cuore vi era il rieletto sindaco Matteo Francilia. Lo Giudice non ha esitato a fermarsi per fare gli auguri al riconfermato primo cittadino. “Mi dispiace – ha esordito – se qualche frase pronunciata sul palco della piazza principale di Furci è stata fraintesa. La campagna elettorale è finita, guardiamo al futuro del nostro territorio, della Riviera jonica con speranza, rimboccandoci le maniche e lavorando tutti nella stessa direzione”. Parole apprezzate dallo stesso Francilia, che ha ringraziato Lo Giudice “per gli auguri. L’obiettivo della nostra squadra amministrativa – ha aggiunto Francilia – che va al di là dei colori politici, è di lavorare per il bene del Comune di Furci e per la crescita del comprensorio”. L’incontro tra i due è stato casuale. Con Francilia vi erano i neo eletti consiglieri Pietro Trimarchi e Giovanni Curcuruto.