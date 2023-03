"Lombardo, un onorevole sindaco per Roccalumera" INTERVISTE - Tempostretto

Il deputato regionale ha presentato la sua candidatura alla presenza del leader di Sud chiama Nord De Luca: "Basta con le divisioni, questo paese ha bisogno un cambio di passo"

L’intervista a Lombardo: “Ho incontrato il candidato sindaco Asmundo, incontrerò anche Saitta”

L’intervista al leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca

di Carmelo Caspanello

ROCCALUMERA – “Un onorevole sindaco nel palazzo municipale di Roccalumera. Questo Comune ha una opportunità unica per cambiare passo”. Il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca ha lanciato ufficialmente la candidatura a primo cittadino di Giuseppe Lombardo. “Un deputato regionale – sottolinea – può fare davvero tanto, amministrare h24 con un collegamento diretto con la Regione”. De Luca ha anche ricordato chi è Pippo Lombardo: “Reduce da un ottimo lavoro a Messina Servizi, grazie al quale la Città metropolitana è passata dal 7 al 60 per cento di differenziata. Ma non solo. E’ stato sempre al servizio della comunità, facendosi da parte quando il caso lo ha richiesto, contribuendo comunque alla causa”. Di fronte ad una cinquantina di persone, Lombardo ha dal canto suo spiegato i motivi che lo hanno spinto a candidarsi: “Roccalumera, il mio paese – esordisce – negli ultimi anni ha subito divisioni che vanno assolutamente superate. Qui non abbiamo bisogno un paese diverso, nuovo ma un paese migliore. Abbiamo bisogno di un cambio di passo, che non è solo lo slogan di questa presentazione. Nel mio ruolo di parlamentare regionale sento di poter dare molto alla mia cittadina”. Tra la gente, venuto ad applaudirlo, anche il sindaco uscente Gaetano Argiroffi, che da tempo aveva annunciato la volontà di non ricandidarsi. E poi l’attuale presidente del Consiglio Antonio Garufi, destinato ad avere un ruolo di primo piano nella squadra di Lombardo, che ha messo alle spalle le battaglie e le lotte anche contro l’attuale sindaco “per una rinnovata unità che possa dare slancio a Roccalumera”. Proprio in quest’ottica Lombardo nei giorni scorsi aveva incontrato l’attuale vicesindaco Miriam Asmundo, candidata alla carica di primo cittadino. Alla fine Asmundo ha deciso di non aggregarsi e di proseguire lungo la via intrapresa. “Nei prossimi giorni – ha annunciato Lombardo – incontrerò anche l’altro candidato sindaco, Giuseppe Saitta, con il quale sono legato da vecchia amicizia. Anche a lui proporrò un percorso comune”.