L’Orlandina ingaggia Bazan: “Da piccolo vedevo le partite con papà”

Guardia classe 2006 di 194 centimetri sarà in campo per l'Orlandina nella prossima stagione, nato ad Agrigento e cresciuto in Sicilia è stato nel giro della nazionale giovanile

CAPO D’ORLANDO – L’Infodrive Capo d’Orlando è lieta di annunciare l’ingaggio di Adriano Bazan, guardia classe 2006 di 194 centimetri. Uno dei migliori prospetti della sua generazione, grazie ad un percorso di crescita costante che lo ha portato a confrontarsi con alcuni dei più importanti settori giovanili d’Italia e ad affacciarsi con forte personalità alle categorie senior.

Nato ad Agrigento il 21 marzo 2006, Adriano Bazan rappresenta una delle eccellenze della pallacanestro siciliana. Cresciuto cestisticamente nella sua terra, ha saputo rapidamente attirare l’attenzione degli addetti ai lavori grazie alle sue qualità tecniche, atletiche e caratteriali, intraprendendo un percorso che lo ha portato a misurarsi ai massimi livelli del basket giovanile nazionale.

La carriera di Bazan

Infatti, con la maglia di College Basketball Borgomanero è stato protagonista di competizioni nazionali giovanili di altissimo livello, che lo hanno portato, per due stagioni consecutive, a partecipare alle Finali Nazionali Under 19 d’Eccellenza, distinguendosi per rendimento, leadership e impatto sul gioco. Prestazioni che gli sono valse l’inserimento nel miglior quintetto delle Finali Nazionali Under 19. Inoltre, l’anno scorso ha anche partecipato alla Next Gen Cup, una coppa giovanile organizzata dalla LBA, dove ha ben figurato con la maglia di Tortona, arrivando sino in finale dove è anche stato il miglior marcatore mettendo a segno 24 punti.

Parallelamente al percorso nei campionati giovanili, Bazan ha iniziato a confrontarsi con le categorie senior, prima in Serie C con la maglia della Real Basket Agrigento e della Don Bosco Livorno, e poi approdando in Serie B con la maglia di Borgomanero, facendosi notare ancora una volta grazie ai 17 punti di media che lo hanno portato poi alla firma con la Virtus Roma in B Nazionale.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate nemmeno allo staff tecnico federale. Nel corso degli anni, infatti, Bazan ha vestito più volte la maglia azzurra nelle selezioni giovanili, fino alla recente convocazione al raduno della Nazionale Italiana Under 22, ulteriore conferma del percorso di crescita che lo sta portando ad essere considerato uno dei prospetti più interessanti del movimento cestistico nazionale.

Il suo ruolo sul parquet

Guardia moderna, capace di ricoprire più ruoli sul perimetro, Bazan abbina fisicità, atletismo e capacità realizzativa ad una mentalità estremamente competitiva. Le sue caratteristiche tecniche e la sua etica del lavoro rappresentano qualità perfettamente in linea con il progetto tecnico dell’Infodrive Capo d’Orlando, che continua a investire su giocatori motivati, ambiziosi e desiderosi di crescere all’interno di un contesto di alto livello.

Le prime parole in maglia Orlandina

Queste le prima parole di Bazan dopo l’annuncio dell’Orlandina: “Innanzitutto vorrei ringraziare sia il Direttore Sportivo Antonio Sapone sia il Coach Domenico Bolignano per questa bellissima opportunità. Capo d’Orlando mi è sempre piaciuta, ricordo quando da piccolo venivo qui insieme a mio padre a vedere le partite dell’Orlandina. Ricordo ancora quella bellissima atmosfera che si respirava durante le partite. Indossare questa maglia significa qualcosa di veramente speciale per me, e non vedo l’ora di indossarla per la prima volta! Come non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni ed anche tutti i tifosi dell’Orlandina! Sono certo che quest’anno ci divertiremo tantissimo insieme. Ci vediamo presto”.