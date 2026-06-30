 Pizzaiolo di Capo d'Orlando ucciso a Reggio Emilia

Pizzaiolo di Capo d’Orlando ucciso a Reggio Emilia

Alessandra Serio

Pizzaiolo di Capo d’Orlando ucciso a Reggio Emilia

martedì 30 Giugno 2026 - 08:12

Raffaele Stipa è stato accoltellato dopo essersi rifiutato di consegnare una pizza gratis

Era originario di Capo d’Orlando Raffaele Stipa, ucciso a Reggio Emilia poco dopo le 22.30 del 29 giugno. L’uomo, titolare della pizzeria Yoghi, è stato accoltellato da un cliente. L’assassino è in fuga. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo, Antonella Stipa, che ha tentato di fermare l’omicida.

Morto per una pizza gratis

La donna è ricoverata in ospedale mentre la Polizia è sulle tracce dell’assassino. Pare fosse un cliente abituale. In base alle prime ricostruzioni l’uomo è entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. “Te ne ho già offerte tre, ora basta”. E lui lo avrebbe accoltellato, ferendo anche la sorella. Poi è scappato, ricercato dalla polizia.

Capo d’Orlando sotto choc

Sgomento a Capo d’Orlando, dove la notizia è circolata in fretta perché nel centro messinese vive ancora gran parte della famiglia Stipa. Raffaele e la sorella invece si erano da tempo trasferiti a Reggio Emilia per avviare la loro attività, nella zona sud cittadina.

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