Confesercenti Reggio Calabria, Aloisio presidente per la terza volta

Tra le priorità del riconfermato presidente: servizi alle imprese, formazione e rilancio del turismo metropolitano

Claudio Aloisio è stato confermato alla guida di Confesercenti Reggio Calabria, eletto per acclamazione nel corso dell’Assemblea provinciale che si è svolta lunedì mattina 29 giugno nella sede dell’associazione, davanti a una platea di imprenditori associati. Per Aloisio si tratta del terzo mandato consecutivo, un segnale di continuità per un’associazione chiamata ad affrontare una fase di profonda trasformazione del commercio e dei servizi.

I nuovi vertici dell’associazione

Accanto al presidente sono stati nominati i nuovi organismi dirigenti: Maurilio Cammara assume il ruolo di vicepresidente vicario, mentre Vera Murolo e Nicola Teti sono stati eletti vicepresidenti. Con l’elezione di Giunta e Presidenza si apre ufficialmente il nuovo quadriennio dell’associazione di categoria.

Le priorità del nuovo mandato

Prima delle votazioni, Aloisio ha tracciato le linee guida che orienteranno l’azione di Confesercenti nei prossimi quattro anni. «Viviamo una fase di trasformazione senza precedenti», ha dichiarato il presidente, sottolineando come il cambiamento dei mercati, delle tecnologie e delle abitudini di acquisto imponga alle associazioni di categoria un ruolo nuovo, non più limitato alla sola tutela e rappresentanza.

Tra gli obiettivi indicati figurano una riorganizzazione interna per migliorare efficienza e produttività, il potenziamento dei servizi alle imprese, nuovi percorsi di formazione e consulenza, e un rafforzamento della capacità propositiva dell’associazione nei confronti delle istituzioni.

Il turismo come leva di sviluppo

Un capitolo centrale della relazione di Aloisio ha riguardato il turismo, definito una delle principali leve di crescita per l’area metropolitana. L’associazione conferma il proprio impegno su ReggioCalabriaGuide.it, la web app turistica promossa da Confesercenti che negli anni si è affermata come strumento di riferimento per visitatori e residenti. Tra le proposte strategiche resta quella della costituzione di una DMO metropolitana (ente che coordina la promozione turistica – N.d.R.), ritenuta condizione necessaria per una governance condivisa e una valorizzazione di lungo periodo del territorio.

Il contesto: imprese e commercio a Reggio Calabria

Le parole del presidente arrivano in un momento in cui il tessuto commerciale reggino continua a fare i conti con sfide strutturali: la transizione digitale, la concorrenza della grande distribuzione e dell’e-commerce, e la necessità di intercettare flussi turistici ancora non pienamente valorizzati. In questo scenario, il ruolo delle associazioni di categoria assume un peso crescente, non solo come soggetti di rappresentanza ma come veri e propri accompagnatori delle imprese nei processi di innovazione e accesso a opportunità e finanziamenti.

Al termine della relazione presidenziale è intervenuto il direttore di Confesercenti Reggio Calabria, Fortunato Tripodi, che ha ripercorso il lavoro svolto dalla struttura associativa. «L’associazione cresce quando riesce a coniugare competenza, ascolto e capacità di rispondere ai bisogni concreti delle imprese», ha affermato Tripodi, annunciando l’impegno a rendere Confesercenti sempre più vicina agli imprenditori, anche sul fronte della transizione digitale e della competitività.

L’assemblea si è chiusa con un ampio confronto tra i presenti, che hanno offerto contributi e proposte, confermando la volontà condivisa di fare di Confesercenti un punto di riferimento stabile per le imprese del territorio reggino.