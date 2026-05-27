Elezioni Messina, si insedia il seggio centrale: via alle verifiche sui voti VIDEO

Il presidente D'Agostino ha spiegato il funzionamento. Si parte dalle preferenze per il sindaco. La proclamazione tra domani e venerdì

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Si è insediato stamattina a Palazzo Zanca il seggio centrale, che avrà il compito di verificare e confermare i dati sul voto verbalizzati in tutte le 253 sezioni messinesi. Il primo controllo sarà sui voti per il sindaco e solo dopo la conferma si potrà proclamare Federico Basile (tra domani e venerdì), rieletto con il 58,44% delle preferenze. Poi si passerà a liste e consiglieri comunali. Entro pochi giorni si chiuderà anche questa operazione. E si avrà il nuovo Consiglio comunale.

A presiedere il seggio è Giuseppe D’Agostino. Il magistrato ha aperto i lavori in mattinata: “Oggi cominciamo con i voti per il sindaco. La nostra attività è quella di verificare così poi potremo far proclamare il sindaco. Poi si passerà al Consiglio comunale. Apriremo i verbali, controlleremo ed eventualmente parleremo con i presidenti dei seggi. Per il sindaco puntiamo a chiudere i lavori nel più breve tempo possibile. Domani o venerdì, secondo noi, si potrà chiudere e passare alla proclamazione”.

Il presidente della prima sezione Mario Siracusa sarà al suo fianco. Ha spiegato che “saranno aperti i plichi per prendere i verbali e poi procederemo alla dettatura dei voti del sindaco. Il tempo dei conteggi e domani dovremmo arrivare alla proclamazione. Nei giorni successivi il lavoro si sposterà sui voti di lista, tra scritti e informatizzati, per fare poi i conti dei seggi, e sulle preferenze.

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